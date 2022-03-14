Американские арсеналы расползаются по миру

Из-за поспешности ухода США из Афганистана в стране было оставленно огромное количество оружия. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Афганистан ищет покупателей трофейного оружия

По мере захвата крупных населенных пунктов в Афганистане отряды движения «Талибан» (запрещено в РФ) завладели несколькими крупными складами тылового обеспечения контингента НАТО в Афганистане. А также подразделений правительственных сил, которые, по планам американцев, должны были сдерживать наступательный порыв талибов в течение трех-шести месяцев.

Как видно из публикуемых в открытых источниках данных, среди афганских трофеев:

– взрывостойкие колесные бронемашины американского производства для перевозки военнослужащих;

– 23 легких турбовинтовых ударных самолета А29 «Супер Тукано» (производство компании Embraer, Бразилия);

– 33 транспортных вертолета Ми-17, которые ранее США закупали в РФ для правительственных войск Афганистана;

– 33 транспортных вертолета UH-60 Blackhawk;

– четыре ударных вертолета Ми-35, переданные Индией.

Кроме того, талибы захватили несколько легких и средних винтовых транспортных самолетов американского производства. А также значительное количество стрелкового оружия и комплектующих к нему, экипировку и системы радиосвязи.

Руководство движения «Талибан» может принять решение продать часть колесной бронетехники заинтересованным странам – КНР, Турции и всем другим странам заинтересованным в изучении американского вооружения.

Командиры талибов приняли решение продолжать использовать в качестве основного транспортного средства пикапы марки «Тойота», которые в отличие от американских бронированных машин считаются более прочными и простыми в обслуживании.

В частности, китайские оборонные предприятия через пакистанских посредников смогут выкупить у талибов несколько вертолетов UH-60 Blakchawk для разбора и изучения конструкции двигателей.

Вполне вероятно, что при содействии иностранных технических специалистов талибы смогут восстановить летную годность некоторых Ми-17. Однако с учетом условий эксплуатации и обслуживания у них не будет возможности сформировать полноценную эскадрилью.

Часть ударных самолетов А-29 «Супер Тукано» будет распродана талибами по частям в страны, которые установили с руководством движения тесные военно-политические контакты (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар).

В целом продажа авиационной и автомобильной техники, образцов вооружения и военного оборудования обеспечит движение «Талибан» наличными денежными средствами для оплаты поставок продовольствия и других необходимых товаров в условиях продолжающейся экономической катастрофы. Стоит отметить, что решительность талибов в этом вопросе только усилилась на фоне новостей о заморозке США валютных резервов Афганистана.

Вполне вероятно, что масштаб распродаж иностранного военного имущества будет значительным, поскольку его оценочная стоимость составляет около 85 млрд долл. Поступление даже половины от этой суммы позволит талибам хотя бы на минимальном уровне смягчить последствия экономического коллапса, поскольку банковские счета правительства Исламской Республики Афганистан заблокированы.

Возможно, часть захваченного военного имущества командиры движения «Талибан» будут обменивать на другое вооружение и боеприпасы, более эффективные в условиях боевых действий в Афганистане.

Достоверной проверенной информации о том, сколько самолетов и вертолетов досталось талибам, нет.

Во-первых, афганские войска при отступлении уничтожили часть авиационной техники. Во-вторых, известно, что некоторое число летательных аппаратов было перемещено в сопредельные страны. В-третьих, несколько летательных аппаратов находилось в составе авиационной части специального назначения, данные о которой засекречены и требуют дополнительной проверки.

Тем не менее в распоряжении талибов оказались эффективные для боевых действий в этом регионе штурмовики и вертолеты, среди которых – авиационная техника американского, российского, а также бразильского производства.

Воздушный флот

В 2011 году было объявлено о постепенном сокращении миссии НАТО в Афганистане. Готовясь к свертыванию военного присутствия, США и их союзники создали новую армию и новые ВВС – Национальный воздушный корпус Исламской Республики Афганистан (ИРА). В его состав вошла техника бывшего «Северного альянса», вертолеты производства США и РФ. По мере вывода сил НАТО из страны вертолеты, ранее эксплуатируемые ВВС США, частично переходили в распоряжение афганских военных.

ВВС США на конкурсной основе выбрали бразильский легкий турбовинтовой многоцелевой штурмовик A-29 «Супер Тукано» (Embraer EMB 314 Super Tucano) для использования в Афганистане в качестве разведывательного и учебно-боевого самолета, а также для осуществления поддержки войск с воздуха. Данный самолет, например, применялся для сопровождения колонн и техники дружественных сил.

Предназначенные для поставки в Афганистан А-29 производились бразильским авиастроительным конгломератом «Эмбраер» совместно с американской корпорацией «Сьерра Невада» (Sierra Nevada Corporation). Контракт стоимостью 355 млн долл. предусматривал поставку 20 самолетов для ВВС Афганистана в 2016–2018 годах. Еще десять самолетов использовалось для обучения летного состава на территории США (предположительно один самолет был потерян). По данным офиса американского Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), на 1 января 2021 года именно «Супер Тукано» составили основу ударной мощи афганских ВВС.

После начала масштабного наступления «Талибана» совершающие по 5–10 вылетов в сутки «Супер Тукано» смогли нанести боевикам наибольшие потери. Однако недостаточное количество этих самолетов и нехватка подготовленных для управления ими летчиков не позволили изменить баланс сил. Более того, опасаясь угрозы с воздуха, талибы объявили охоту за летчиками правительственной армии. Летом 2021 года от рук боевиков погибли несколько офицеров ВВС ИРА и члены их семей.

В настоящее время «Талибан» предлагает вступившим в ряды группировки летчикам и авиатехникам большие деньги. По некоторым сведениям, предлагаемые боевиками суммы превосходят те, которые ранее платило правительство в Кабуле. Известно, что ряд летчиков из числа личного состава авиабазы Кундуз уже присоединились к «Талибану», и существует возможность того, что в ближайшем будущем у талибов в ограниченном масштабе появятся собственные ВВС.

Основное достоинство «Супер Тукано» – невысокая стоимость летного часа и небольшая цена производства и эксплуатации. «Супер Тукано» не могут полноценно вести воздушный бой против летательных аппаратов противника более высокого класса и защищать себя.

Потенциально «Супер Тукано» могли бы пригодиться талибам для проведения операций на территории Афганистана. Однако даже если талибы смогут получить исправные летательные аппараты бразильского производства, перед ними неизбежно возникнет проблема технического обслуживания. В ВВС Афганистана только два типа воздушных судов могли проходить полный цикл технического обслуживания без участия американских специалистов – вертолеты Ми-17 и С-208 Cessna Caravan.

При этом США постараются следить за рынком запчастей для самолетов и вертолетов и по возможности препятствовать их поставкам в Афганистан. К тому же известно, что часть «Супер Тукано» были перегнаны афганскими летчиками на территорию сопредельных государств – например в Узбекистан. Один из самолетов А-29 был сбит по ошибке системой ПВО Узбекистана. Если власти стран, на территорию которых перелетели афганские самолеты, смогут найти юридическое обоснование, они попытаются оставить авиационную технику себе.

Появление в составе ВВС ИРА самолетов «Супер Тукано» повлияло на вытеснение техники советского и российского производства, которая ранее пользовалась большой популярностью в Афганистане из-за своей надежности и неприхотливости. С учетом текущей обстановки сопредельные государства могут быть заинтересованы и в организации официального экспорта самолетов «Супер Тукано» из Афганистана. К числу таких стран можно отнести Туркмению, получившую самолеты данной модели в 2020 году.

Часть афганских «Супер Тукано» может быть распродана талибами по частям в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, что обеспечит движение «Талибан» денежными средствами для оплаты поставок медикаментов, продовольствия, необходимых товаров из сопредельных стран. Но нельзя и полностью исключить обратный вариант, при котором талибы попытаются приобрести или даже захватить самолеты в сопредельных государствах для дальнейшей эксплуатации.

Центр компетенций

В конце 2021 года эксперты Центра международной политики в Вашингтоне опубликовали исследование «Запасы американского оружия в Афганистане».

Авторы доклада считают, что за два десятилетия войны США перебросили в страну оружия, оборудования и других материальных средств на миллиарды долларов. Но с быстрым уходом американских войск и еще более стремительным крахом Афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF) «Талибан» взял под свой контроль арсенал вооружения, брошенный Соединенными Штатами и их союзниками.

Бойцы запрещенного в РФ движения «Талибан» все чаще используют брошенное американское снаряжение. Фото Reuters

Анализ фото- и видеоматериалов из Афганистана показывает, что в приобретенной талибами «коллекции» находятся не только образцы стрелкового вооружения, но и ударные вертолеты Blackhawk. Эксперты Центра международной политики признают, что полный учет захваченного талибами оружия невозможен. Но в условиях временного затишья необходимо рассчитать приблизительное количество систем вооружений, которые США поставили для ANDSF, а также выработать общее понимание рисков, связанных с продажей данного вооружения третьим странам.

Наиболее полная официальная информация по экспорту вооружений США в интересах ANDSF отражена в отчете Управления подотчетности правительства (GAO) за 2017 год и в отчете Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) за 2020 год. Но данные официальные документы не позволяют полностью оценить структуру арсенала ANDSF: в них отсутствует информация об отказе вооружения и военной техники, ее поломке и необходимых запасных деталях. Оборудование в суровых климатических условиях Афганистана может повредиться или выйти из строя по иным причинам. Кроме того, США потеряли несколько единиц техники при ее транспортировке.

Таким образом, американские специалисты признают, что полный учет арсенала, который сейчас контролируется талибами, не представляется возможным. Безусловно, американские военные и спецслужбы будут работать над оценкой того, что было захвачено талибами, поскольку лица, принимающие решения в США, уже заявили о своем желании получить более полную информацию о захваченных вооружениях, но для это еще потребуется время.

С 2003 по 2016 год, по оценкам GAO, на вооружение и транспорт для ANDSF было потрачено 18 млрд долл. За эти годы США профинансировали передачу ANDSF 884 311 единиц оборудования. Это 162 000 единиц оборудования связи; 75 898 автомобилей; 599 000 единиц оружия (легкое вооружение, артиллерия и др.); 29 000 единиц оборудования для обезвреживания боеприпасов; 16 000 единиц разведывательного оборудования и 208 самолетов.

Согласно отчетам SIGAR, в 2017–2019 годах США передали не менее 234 000 дополнительных единиц оборудования в Афганистан, включая 1300 гранатометов, 20 000 ручных гранат, десять вертолетов, 7000 пулеметов, 3700 приборов ночного видения, 36 000 винтовок, 21 000 реактивных гранат и 12 000 пистолетов.

Товарные риски

Хотя точное количество американского оружия, транспортных средств, самолетов и военной техники, захваченных талибами, неизвестно и остается оценочным, этот арсенал представляет различные риски как на местном уровне, так и за пределами Афганистана.

До сих пор самолеты, изображенные на фотографиях «Талибана» в социальных сетях, привлекли наибольшее внимание. Но выгода для талибов от их наличия, как уже говорилось, ограничена низкими возможностями по материально-техническому обеспечению и техническому обслуживанию.

«Талибан», вероятно, сможет посадить пилотов в самолеты, чтобы совершить несколько вылетов, как они это уже сделали на праздничном параде после окончательного ухода американских войск. Но им почти наверняка понадобится помощь извне, чтобы сохранить в исправном состоянии полученную авиацию.

Более того, афганцы исключены из глобальной цепочки поставок, необходимой для доступа к запасным частям. И хотя они, возможно, смогут разобрать несколько самолетов для обслуживания других, такая модель остается неустойчивой. Но, возможно, некоторые внешние партнеры – Пакистан, Катар или другие – могут предоставить талибам необходимую помощь.

Наиболее полезным активом из запасов талибов может стать стрелковое оружие. Его относительно легко использовать, обслуживать и транспортировать. У талибов давно есть доступ к стрелковому оружию, поэтому приобретение M4 и M16, автомата Калашникова и крупнокалиберных пулеметов не приведет к значительному увеличению их возможностей, хотя и увеличит запасы. Если «Талибан» по мере изоляции окажется в особенно тяжелом финансовом положении, он может обратиться к продаже стрелкового оружия в поисках быстрых денег.

Бронетехника и артиллерийские орудия также являются ценными приобретениями для талибов. Машины или бронетранспортеры с противоминной защитой от засад представят новый вид систем боевой поддержки для «Талибана», который может сыграть важную роль в боевых действиях в ближайшие годы. В отличие от авиации, учитывая количество оставленных транспортных средств и более низкий уровень необходимой технической поддержки, изъятие некоторых транспортных средств для обслуживания других является вполне целесообразным вариантом.

Примечательно, что в афганском Кундузе регулярно проходят смотры и военные парады сил «Талибана», где показывают БТР M1117 американского производства. Талибы активно демонстрируют все, что досталось им от США и еще не было продано в Пакистан. По оценке экспертов, если бронетранспортеры не удовлетворят требованиям командования афганского движения, то покупателями техники могут стать Греция и Колумбия.

Некоторые из более совершенных технических устройств, включая приборы ночного видения или другое специальное оборудование, также могут иметь ценность для талибов. Возможность сражаться ночью – огромное преимущество на поле боя, хотя поддержание работы достаточного количества устройств ночного видения может оказаться проблематичным.

Сообщения о том, что талибы также захватили биометрические устройства, вызывают беспокойство американских экспертов. Но риски могут быть снижены за счет отсутствия систем технической поддержки для хранения таких устройств.

Наконец, несмотря на опасения, что вооружение и оборудование, оставленные ANDSF, могут стать предметом для охоты со стороны разведок стран – конкурентов США, в том числе России или Китая, большинство предметов, которые были оставлены, не являются высокотехнологичными. Американские специалисты приходят к выводу, что иностранные разведывательные службы, вероятно, уже знакомы со всеми наиболее передовыми системами, отправленными ANDSF, включая вертолеты Blackhawk.

Опыт «Талибана»

Представители движения «Талибан» продолжают наращивать боевые возможности своих подразделений за счет постановки на вооружение передовых образцов ВВСТ. Они все чаще задействуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) гражданского назначения в интересах наблюдения и съемки роликов пропагандистского толка.

Еще до возвращения страны под контроль талибов они начали активно применять новые тактические приемы с использованием БПЛА. Изначально была заимствована тактика «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии и Ираке. Наиболее продвинутые в техническом отношении боевики «Талибана» оснащали недорогие и находящиеся в открытой продаже беспилотники взрывными устройствами и наносили с их помощью удары по точечным целям.

В октябре 2020 года талибы сбросили взрывчатку с БПЛА на территорию резиденции губернатора в провинции Кундуз. По меньшей мере четыре человека погибли, восемь были ранены. По открытым источникам этот теракт стал первым известным ударом «Талибана» в Афганистане с использованием БПЛА. Также сообщалось об ударах БПЛА в провинциях Баглан, Балх, Пактия, Логар и Фарьяб. А 15 января 2021 года талибы применили БПЛА для сброса боеприпаса на военную базу в Кундузе. В результате взрыва были ранены двое афганских военнослужащих и поврежден армейский вертолет.

По мнению наблюдателей из стран НАТО, остается неясным, почему талибы только в конце 2020 года начали вооружать находящиеся в их распоряжении гражданские беспилотники. Вместе с тем это совпало с активизацией нападений на афганские правительственные силы, несмотря на мирные переговоры между воюющими сторонами. До сих пор влияние применения БПЛА боевиками «Талибана» на ход боевых действий в стране остается незначительным. Однако психологическое воздействие на противника в современной войне выходит на первое место и будет иметь больший эффект, чем прямое воздействие сброшенных с БПЛА боеприпасов.

В попытке талибов вооружить малогабаритные гражданские БПЛА прослеживается заимствование тактики более развитых в военном отношении стран. Американцы многократно применяли БПЛА Predator и Reaper, вооруженные ракетами Hellfire, для уничтожения самих талибов в Афганистане и Пакистане. Эти БПЛА, стоимость каждого из которых превышает 4 млн долл., способны работать на удалении до 700 км от базы и оставаться в воздухе больше суток.

Трудно предсказать, в какой степени талибы продолжат применять коммерческие БПЛА. На рынке вооружений существует несколько сотен различных систем обнаружения и перехвата малоразмерных БПЛА – от глушителей до лазерных систем или микроволновых излучателей высокой мощности. Но к октябрю 2021 года технический аспект противодействия БПЛА в странах Центральной Азии еще не решен в полной мере, учитывая, что стоимость таких систем, применяемых для обороны больших территорий, может исчисляться миллионами долларов.

Дополнительные опасения вызывает факт появления новых БПЛА вертолетного типа на видео, которые представители «Талибана» выкладывают в социальных сетях.

Печальные итоги

Перевооружение движения «Талибан» влечет за собой появление новых вызовов международной безопасности, связанных с незаконным импортом/экспортом обычных вооружений. В результате международная общественность может наблюдать следующие долгосрочные тенденции:

1. Повышение уровня технического оснащения позволит талибам эффективнее противодействовать другим группировкам, которые планируют террористические акты в отношении инфраструктурных объектов страны.

2. С учетом особенностей вооруженной борьбы в Афганистане вероятно активное применение талибами самодельных взрывных устройств высокой мощности и минометов различных калибров. Колесная бронетехника и даже гусеничные бронетранспортеры типа М113 не обеспечивают подразделениям адекватного уровня защиты.

3. С уходом стран – членов НАТО из Афганистана вооружение западного производства окажется как в распоряжении конструкторов оборонных предприятий нескольких государств, которые активно работают над новыми образцами ВВСТ, так и в руках экстремистов, поскольку руководство движения «Талибан» не взяло ответственность за выполнение обязательств о блокировании действий прочих группировок даже на территории Афганистана.

4. Благодаря современным информационным технологиям, а именно социальным сетям, программам по передаче шифрованных сообщений и др., исламистские группировки по всему миру смогут координировать свои действия и более эффективно применять ВВТ, которое получат от движения «Талибан» по вполне адекватным ценам или в рамках «братской помощи мусульманам, борющимся за свободу».

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.