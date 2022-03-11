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Военное обозрение

Новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 предлагается на японские «мини-авианосцы»

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкий производитель ударных БПЛА предлагает японскому флоту вооружить свои авианесущие корабли типа Izumo новой версией беспилотников TB3 семейства Bayraktar.

Как указывается в официальном обращении, Китай отказывается поставлять БПЛА целому ряду соседних с ним стран, в связи с чем возникает интерес к продукции ВПК Турции:

Bayraktar TB3 крайне удачно подходит для мини-авианосцев класса Izumo, имея складывающиеся крылья, что позволяет увеличить их численность на борту.

Bayraktar TB3 создаётся для УДК ВМС Турции TCG Anadolu, ввод в строй которого ожидается в текущем году. Взлётная масса новой модификации ударного беспилотника составляет 1450 кг, возможность пребывания в воздухе – «круглосуточно», как декларируется. Всего Anadolu сможет вместить от 50 до 110 единиц TB3 в зависимости от конфигурации авиакрыла УДК.

Япония приняла решение о переоборудовании двух вертолётоносцев типа Izumo в «мини-авианосцы» с целью развёртывания на них палубных истребителей F-35B. Как предполагается, в результате оба корабля смогут принять на борт 28 самолётов каждый.

После этой модернизации ВМС Японии впервые со времен Второй мировой войны получат морскую платформу, способную перевозить истребители. Ранее флот побеждённой страны не мог обладать авианосцем из-за конституционных ограничений

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Китай
Турция
Япония
Продукция
Anadolu УДК
F-35B
Проекты
Авианосец
БПЛА
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