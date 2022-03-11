Новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 предлагается на японские «мини-авианосцы»

Источник изображения: topwar.ru
Турецкий производитель ударных БПЛА предлагает японскому флоту вооружить свои авианесущие корабли типа Izumo новой версией беспилотников TB3 семейства Bayraktar.
Как указывается в официальном обращении, Китай отказывается поставлять БПЛА целому ряду соседних с ним стран, в связи с чем возникает интерес к продукции ВПК Турции:
Bayraktar TB3 создаётся для УДК ВМС Турции TCG Anadolu, ввод в строй которого ожидается в текущем году. Взлётная масса новой модификации ударного беспилотника составляет 1450 кг, возможность пребывания в воздухе – «круглосуточно», как декларируется. Всего Anadolu сможет вместить от 50 до 110 единиц TB3 в зависимости от конфигурации авиакрыла УДК.
Япония приняла решение о переоборудовании двух вертолётоносцев типа Izumo в «мини-авианосцы» с целью развёртывания на них палубных истребителей F-35B. Как предполагается, в результате оба корабля смогут принять на борт 28 самолётов каждый.
- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.
Источник изображения: topwar.ru