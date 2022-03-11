Эксперт: Россия не действует кавалерийским наскоком

Учитывая, что дело касается взятия под контроль крупных городов, спецоперацию на Украине нельзя расценивать как войну в классическом понимании. Военным приходится все делать аккуратно, но неуклонно достигая намеченных целей, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

- Сейчас высказываются различные мнения о темпах и сроках специальной военной операции на Украине. Надо исходить из того, что она будет идти столько времени и с таким темпом, чтобы обеспечить выполнение всех ключевых задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Учитывая, что дело касается взятия под контроль крупных городов и объектов критической инфраструктуры, включая атомные электростанции, эту операцию нельзя расценивать как войну в классическом ее понимании. Военным приходится все делать аккуратно, постепенно, но тем не менее неуклонно достигая намеченных целей.

Все рассуждения о сроках операции глупы. С самого начала не было предусмотрено, к примеру, за три дня взять Киев. Это практически нереализуемо и не целесообразно с точки зрения последствий такого стремительного штурма. Наши военные стремятся минимизировать потери среди гражданского населения. И операция будет продолжаться столько времени, сколько необходимо для демилитаризации и денацификации Украины. Это не три дня и не неделя.

Идет плановое решение сложных задач. Тут Россия не действует кавалерийским наскоком. Нет цели полностью разбить противника. Где-то будет достаточно его вытеснить, где-то - уничтожить. Также важно обеспечить нормальное администрирование жизни мирных украинцев в освобожденных районах. А из блокированных городов эвакуировать жителей.

Дмитрий Литовкин, военный эксперт:

- Западные политики и СМИ, а особенно представители киевского режима, каждый день вещают о наращивании военной помощи Украине и отправке туда иностранных наемников. Многое здесь, конечно, пропаганда, попытка выдать желаемое за действительное - во всяком случае, касательно масштабов такой помощи. После уничтожения военных аэродромов ВСУ ее оказывают уже не в таких количествах, как до начала специальной военной операции. Если, к примеру, американский транспортный С-130 собьют в воздушном пространстве Украины, в Пентагоне не обрадуются. И сказать ничего не смогут - не их территория.

Полностью перекрыть каналы поставок пока удалось только по воздуху. На земле это сделать сложнее. Те же иностранные наемники могут где угодно переходить пешком границу на западе Украины. Но что-то делать в ответ можно и наверняка уже делается.

Напомню, что железнодорожные пути в Европе и на Украине разной ширины. Поэтому любые грузы, будь то товары первой необходимости или оружие, на приграничных железнодорожных узлах приходится перегружать из "европейских" вагонов на другую колею, в "неевропейские". Процесс этот небыстрый, и выполнять его скрытно в течение нескольких часов при нынешних средствах разведки невозможно. Не думаю, что именно такую логистическую схему пытаются использовать на Западе.

Доставлять оружие на Украину автотранспортом, наверное, проще. Но опять же, судя по добытым нашими военными секретным документам, мы можем контролировать такие перевозки. Значит, будут налеты на эти фуры. Не забывайте, что, скажем, из Прикарпатья в центральные области Украины ведет не так много автомобильных трасс. Отслеживать движение по ним вполне реально.

И еще один момент. Ранее было немало случаев, когда военная техника оружие, поставляемые с Запада на Украину, оказывались за ее пределами. Я не исключаю, что такое происходит кое-где и сейчас. Груз отправили на Украину, он пересек границу Незалежной. Кому положено отрапортовали о выполнении задачи, предъявили соответствующие документы, получили деньги. А по факту оружие прямиком движется не к местам боев ВСУ, а куда-нибудь в "горячую точку" на Ближнем Востоке.

Юрий Гаврилов