Войти
ТАСС

Олег Артемьев станет новым корреспондентом ТАСС на МКС

385
0
0
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что "сотрудничество с ТАСС стало не парадным, а повседневным в самом хорошем смысле слова"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Корреспондентский пункт ТАСС продолжит работу на Международной космической станции (МКС). Вторым специальным корреспондентом агентства на орбите станет космонавт Олег Артемьев, сообщили в четверг в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Наше сотрудничество с ТАСС стало не парадным, а повседневным в самом хорошем смысле слова, потому что ТАСС очень сдержан и информативен, особенно в той ситуации, которую мы сегодня переживаем. Надо сказать, что крайне важно, чтобы космонавтика могла внести свою лепту в эту работу. Надеюсь, что Олег Артемьев как новый специальный корреспондент ТАСС на орбите сможет эффективно работать, передавать новости, которые будут иметь исключительный, уникальный и беспрецедентный характер", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с гендиректором ТАСС Сергеем Михайловым.

Михайлов передал Рогозину удостоверение спецкора ТАСС для вручения Артемьеву, который сейчас готовится к своему третьему космическому полету на космодроме Байконур. Запуск корабля "Королев" к МКС намечен на 18 марта.

"Олег Артемьев - уже второй космонавт, который станет специальным корреспондентом ТАСС на МКС. Я очень доволен опытом этого сотрудничества. Мы с нетерпением ждем новостей, фото, видео с орбиты и ждем открытий во всех смыслах", - отметил Михайлов.

ТАСС первым из мировых СМИ начал работу на борту МКС, открыв свое представительство на орбите 8 декабря 2021 года. Первым спецкором агентства в космосе стал Александр Мисуркин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
02.08.2021
Двигатели модуля «Звезда» помогли выровнять МКС после инцидента с «Наукой»
20.07.2021
Первые проверки ракеты "Протон-М" с модулем "Наука" прошли успешно
23.08.2019
Робот "Федор" отчитался о первой части летных испытаний
01.08.2019
"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордно малое время
25.07.2019
Отправляющийся на МКС робот FEDOR завёл аккаунт в Twitter
20.04.2015
Ъ: первый пилотируемый пуск с "Восточного" откладывается на два года
26.11.2014
СМИ: Россия способна развернуть собственную орбитальную станцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены