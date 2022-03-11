Олег Артемьев станет новым корреспондентом ТАСС на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что "сотрудничество с ТАСС стало не парадным, а повседневным в самом хорошем смысле слова"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Корреспондентский пункт ТАСС продолжит работу на Международной космической станции (МКС). Вторым специальным корреспондентом агентства на орбите станет космонавт Олег Артемьев, сообщили в четверг в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Наше сотрудничество с ТАСС стало не парадным, а повседневным в самом хорошем смысле слова, потому что ТАСС очень сдержан и информативен, особенно в той ситуации, которую мы сегодня переживаем. Надо сказать, что крайне важно, чтобы космонавтика могла внести свою лепту в эту работу. Надеюсь, что Олег Артемьев как новый специальный корреспондент ТАСС на орбите сможет эффективно работать, передавать новости, которые будут иметь исключительный, уникальный и беспрецедентный характер", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с гендиректором ТАСС Сергеем Михайловым.

Михайлов передал Рогозину удостоверение спецкора ТАСС для вручения Артемьеву, который сейчас готовится к своему третьему космическому полету на космодроме Байконур. Запуск корабля "Королев" к МКС намечен на 18 марта.

"Олег Артемьев - уже второй космонавт, который станет специальным корреспондентом ТАСС на МКС. Я очень доволен опытом этого сотрудничества. Мы с нетерпением ждем новостей, фото, видео с орбиты и ждем открытий во всех смыслах", - отметил Михайлов.

ТАСС первым из мировых СМИ начал работу на борту МКС, открыв свое представительство на орбите 8 декабря 2021 года. Первым спецкором агентства в космосе стал Александр Мисуркин.