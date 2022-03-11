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Военное обозрение

Строительство комплекса ПРО «Иджис» в Польше близится к завершению

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Источник изображения: topwar.ru

По словам директора Агентства по противоракетной обороне США (MDA) вице-адмирала Джона Хилла, строительство комплекса ПРО «Иджис» в Польше, которое ведется в поселке Редзиково, близится к завершению. Внешне он выглядит уже готовым к эксплуатации, но внутренние работы пока еще продолжаются.

Задержки в строительстве наземного комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше заняли примерно четыре года. Теперь MDA и Инженерный корпус армии США стараются хоть как-то наверстать упущенное время.

На данный момент американское оборонное агентство MDA имеет на территории Европы единственный действующий наземный комплекс ПРО Aegis Ashore, размещенный в Девеселу (Румыния) с 2016 года.

Источник изображения: topwar.ru

Второй собирались оперативно возвести в Польше к 2018 году. После переоценки ситуации в MDA поняли, что объект запустят в эксплуатацию не ранее 2022 года.

Когда вы отправляетесь в такую страну как Польша и заключаете контракты на военное строительство, у вас нет полного контроля над этим

- туманно пояснил Хилл причину такого существенного отставания от графика вчера на оборонной конференции McAleese & Associates в Вашингтоне.

В виновные был назначен польский подрядчик, которому поручили ведение строительных работ.

Новый комплекс войдет в европейскую систему ПРО. Она включает в себя уже упомянутый объект в Румынии, радар AN/TPY-2 в Турции и радиолокационные корабли Aegis, базирующиеся на военно-морской базе Рота (Испания). Изначально было заявлено, будто бы всё это предназначено для защиты Европы от Ирана.

Источник изображения: topwar.ru

Но российских специалистов в оборонной сфере беспокоит близость к нашим границам строящегося польского и действующего румынского комплексов. И эта обеспокоенность высказывалась годами. Дело в том, что их пусковые установки MK41 можно использовать не только для пуска противоракет при перехвате и уничтожении воздушных целей, но и для нанесения ударов по территории РФ крылатыми ракетами Tomahawk. В США заявляли, что озабоченности России "беспочвенны".

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Страны
Иран
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Турция
Продукция
AN/TPY-2
BGM-109 Tomahawk
Иджис
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Ответ "Искандера"
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