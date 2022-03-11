США разрабатывали на Украине схему распространения вирусов-убийц

Наши военные продолжают анализировать полученные от сотрудников украинских биолабораторий материалы о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. "Российскими специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства", - сообщил в четверг, 10 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, особый интерес у наших военных вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами. Согласно документам, американцы планировали вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. А затем изучить возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

В Минобороны России пришли к однозначному выводу: целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Конашенков пообещал, что в ближайшее время будет опубликован очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов. Результаты их экспертизы представят российской и мировой общественности.

О том, что украинские националисты готовы пустить в ход какое угодно смертельное средство, свидетельствуют и другие имеющиеся в распоряжении наших военных факты. Они, в том числе, говорят о подготовке чудовищных по своему цинизму и возможным последствиям провокаций.

Так, генерал Конашенков рассказал, что ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. По словам покинувших свои дома жителей Золочева, националисты сейчас учат население, как правильно действовать при химической атаке. "Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России якобы в применении химического оружия", - сделал вывод Конашенков.

В тот же день заместитель главы военного ведомства России Николай Панков сообщил, что украинские националисты предприняли очередную чрезвычайно опасную провокацию в отношении атомного объекта. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

"Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ, - заявил Николай Панков. - По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов".

Между тем российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры. По данным Минобороны России, всего за время операции уничтожено 2911 таких объектов. Среди них 97 самолетов, 107 беспилотников, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака

Важную информацию, касающуюся результатов поражения авиации и средств ПВО вооруженных сил Украины, обнародовал на одном из брифингов генерал Конашенков. По его словам, к началу специальной операции в боевом составе ВСУ насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российские ВКС уничтожили на земле и в воздухе большую их часть. Однако кое-какую авиатехнику украинцам удалось перегнать в Румынию.

"90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - доложил генерал.

Он рассказал и о результатах поражения средств ПВО Украины. Количество выведенных из строя зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125 приближается к полутора сотням. Это, по оценке Конашенкова, более 90 процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.

Кроме того, уничтожены свыше восьми десятков радиолокационных постов ПВО ВСУ. Что привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. "В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации", - заявил генерал.

Вместе с тем он отметил, что отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Такие самолеты, по словам Конашенкова, ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши.

Юрий Гаврилов