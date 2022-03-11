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ТАСС

Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Игорь Агеенко/ТАСС

Замечания связаны с отсутствием документации

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный откладывается из-за выявленных некритичных недостатков. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, видео которой распространила пресс-служба партии.

"Сейчас силами Роскосмоса, точнее нашей организации - Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, мы устраняем оставшиеся недостатки. Каких-то критических, опасных нет, <…> все эти замечания связаны с отсутствием документации. Спецстрой кинул своих подрядчиков и те ушли, испарились с бумагами. <…> Из-за этого мы формально не можем ввести в эксплуатацию первую очередь. Она построена, работает. Опасений с точки зрения функционирования нет", - сказал он.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года, а первый пуск состоится в конце 2023 года.

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