Выпущенных в ходе биоисследований на Украине птиц отловили в двух регионах России

Их обнаружили в Ивановской и Воронежской областях еще в 2021 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Птиц, окольцованных и выпущенных в ходе биоисследований из Херсонского заповедника на Украине, отловили в Ивановской и Воронежской областях. Об этом свидетельствуют протоколы, представленные к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Протокол отлова птиц в России. Источник: © Минобороны РФ

Согласно протоколу, несколько окольцованных птиц были отловлены возле села Макаровка Лукского района Ивановской области 16 апреля 2021 года. Отлов других птиц состоялся 2 апреля 2021 года в Бутурлинском районе Воронежской области.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.