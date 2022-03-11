Минобороны РФ представило данные о проектах UP-4, P-781 и других экспериментах с опасными патогенами в биолабораториях США на Украине

Министерство обороны РФ представило новый доклад по поводу изучения материалов, касающихся деятельности американских военных биолабораторий на территории Украины. Представитель российского оборонного ведомства указал на то, что появились данные об американском проекте UP-4, реализация которого шла посредством объектов в Киеве, Харькове и Одессе. Работы, как отмечено, были рассчитаны на период до 2020 года.

Это проект предусматривал изучение самых различных патогенов и вариантов их распространения. Среди прочего – патогены особого опасного варианта птичьего гриппа с летальностью до 50 процентов. Сообщается, что американцы изучали на украинской территории то, как птицы могут распространять эту опасную инфекцию. Украина была выбрана в связи с тем, что через её территорию проходят пути миграции десятков видов птиц. При этом выделялись те виды птиц при изучении, маршруты миграции которых проходят и через территорию России.

Минобороны России:

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Также в Минобороны РФ сообщили об американском проекте P-781, который предполагал изучение летучих мышей как переносчиков особо опасных бактериальных и вирусных патогенов. Среди таковых – филовирусы и коронавирусы, а также чума, бруцеллез и не только.

Добавляется, что эксперименты в этом плане проводились с привлечением другой подконтрольной Пентагону лаборатории – объекта на территории Грузии. Работа велась ещё и при включении в неё Политеха штата Вирджиния, а также службы геодезии США.

Определены схемы финансирования этих проектов военным ведомством США, круг патогенов, распространение которых изучалось в этих биолабораториях, обнаружены документы, которые раскрывают подробности изучения особо опасных инфекций с передачей биоматериалов в другие спецлаборатории.

Источник изображения: topwar.ru