Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ представило данные о проектах UP-4, P-781 и других экспериментах с опасными патогенами в биолабораториях США на Украине

400
0
0

Министерство обороны РФ представило новый доклад по поводу изучения материалов, касающихся деятельности американских военных биолабораторий на территории Украины. Представитель российского оборонного ведомства указал на то, что появились данные об американском проекте UP-4, реализация которого шла посредством объектов в Киеве, Харькове и Одессе. Работы, как отмечено, были рассчитаны на период до 2020 года.

Это проект предусматривал изучение самых различных патогенов и вариантов их распространения. Среди прочего – патогены особого опасного варианта птичьего гриппа с летальностью до 50 процентов. Сообщается, что американцы изучали на украинской территории то, как птицы могут распространять эту опасную инфекцию. Украина была выбрана в связи с тем, что через её территорию проходят пути миграции десятков видов птиц. При этом выделялись те виды птиц при изучении, маршруты миграции которых проходят и через территорию России.

Минобороны России:

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Также в Минобороны РФ сообщили об американском проекте P-781, который предполагал изучение летучих мышей как переносчиков особо опасных бактериальных и вирусных патогенов. Среди таковых – филовирусы и коронавирусы, а также чума, бруцеллез и не только.

Добавляется, что эксперименты в этом плане проводились с привлечением другой подконтрольной Пентагону лаборатории – объекта на территории Грузии. Работа велась ещё и при включении в неё Политеха штата Вирджиния, а также службы геодезии США.

Определены схемы финансирования этих проектов военным ведомством США, круг патогенов, распространение которых изучалось в этих биолабораториях, обнаружены документы, которые раскрывают подробности изучения особо опасных инфекций с передачей биоматериалов в другие спецлаборатории.

Источник: topwar.ru
Источник: topwar.ru
Источник: topwar.ru
Источник: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Полная версия брифинга:


Массив информации по этому вопросу от Минобороны - на Диске.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.11.2021
Украина – точно не Россия
20.01.2021
Вычисляем будущие конфликты
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
21.10.2020
Рожденные партизанами
11.06.2020
Провокации в воздухе – игра с огнем
18.05.2020
С прицелом на юг: каким станет Черноморский флот после переоснащения
23.12.2015
«Новая российская армия не родилась за три года ниоткуда»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
другие обсуждаемые темы