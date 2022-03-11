Минобороны раскрыло подробности проекта UP-4 в биолабораториях Украины

Минобороны России стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался при участии биолабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, целью этого проекта было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В том числе распространение высокопатогенного гриппа H5N1, который имеет летальность для людей в 50 процентов, а также болезни Ньюкасла.

Кириллов рассказал, что Украина имеет уникальное географическое положение. Не территории этой страны пересекаются трансконтинентальные пути миграции. В ходе проекта было изучено 145 биологических видов.

"Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через Россию. Также обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через Восточную Европу", - подчеркнул Кириллов.

Александр Степанов