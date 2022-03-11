Минобороны: Пентагон интересуют насекомые-переносчики инфекций

Пентагон интересует насекомые, которые способны распространять опасные инфекционные заболевания. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, российское военное ведомство проанализировало полученные материалы, которые подтверждают факт передачи из харьковской биологической лаборатории за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами.

Он также рассказал про проект Р-781. В нем в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. В этом проекте, обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку. Это - возбудители чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов.

Александр Степанов