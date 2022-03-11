Опубликованы кадры продвижения подразделений ВДВ РФ на Украине

Продвижение разведывательного дозора российских десантников на Украине показали на видео. Бойцы ВДВ наступают в колоннах на легкой бронетехнике и занимаются зачисткой местности.

В видеоролике Минобороны РФ показано одно из подразделений ВДВ. На технике и автомобилях нанесен опознавательный знак в виде латинской буквы V. Данная литера, как говорится в Instagram Минобороны РФ, означает - "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

Автоколонна двигается через населенные пункты.

На марше технику от ударов с воздуха, в том числе с беспилотников, защищает БТР-ЗД "Скрежет" с зенитной установкой.

23-мм спаренная автоматическая зенитная пушка ЗУ-23-2 позволяет эффективно бороться с низколетящими самолета, вертолетами и беспилотниками. В случае необходимости можно вести огонь по наземным целям - пехоте, легкой бронетехнике и автомобилям противника.

Отметим, что к началу специальной операции в боевом составе украинских ВВС насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. К девятому марта российской армией было уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов, а также 94 беспилотника.

Николай Грищенко