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Российская газета

В МО РФ не исключили перемещение части материалов биоисследований США с Украины в Польшу

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Минобороны РФ не исключает, что материалы биоисследований, которые собирались в украинских лабораториях, будут переправлены в западные страны.


Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что у российского военного ведомства имеется информация о том, что американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации. Кроме того, базы данных, биоматериалы и оборудование были эвакуированы во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львове.

"Не исключаем вероятность того, что часть коллекции переместили на территорию Польши", - сказал Кириллов.


Александр Степанов

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