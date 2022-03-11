В МО РФ не исключили перемещение части материалов биоисследований США с Украины в Польшу

Минобороны РФ не исключает, что материалы биоисследований, которые собирались в украинских лабораториях, будут переправлены в западные страны.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что у российского военного ведомства имеется информация о том, что американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации. Кроме того, базы данных, биоматериалы и оборудование были эвакуированы во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львове.

"Не исключаем вероятность того, что часть коллекции переместили на территорию Польши", - сказал Кириллов.

Александр Степанов