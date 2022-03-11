Военные ученые выражают полную поддержку ВС РФ, героически выполняющим свой воинский долг по защите безопасности России

Ученые Академии военных наук выражают полную поддержку Вооруженным Силам Российской Федерации, героически выполняющим свой воинский долг по защите интересов безопасности нашей страны, Союзного государства, а также по защите наших соотечественников, проживающих на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе проводимой специальной военной операции наши воины защищают и безопасность других европейских стран. Над всеми нами нависла угроза появления еще одного ядерного государства под явно безответственным, если не сказать преступным, руководством В.Зеленского, который как глава государства профессионально не состоялся.

В результате демилитаризации и денацификации Украины эта угроза будет устранена. Как и биологическая угроза, которую в течение двадцати лет создавали полтора десятка так называемых референтных лабораторий Пентагона на украинской земле.

Еще бóльшая угроза была создана Киевом с подачи коллективного Запада для общественного сознания братского нам народа Украины, для нашей общей веры и единства Русской Православной Церкви.

Ученые АВН благодарны Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за дальновидно принятые решения, касающиеся не только наших ближайших соседей, но и нас самих.

Ведь речь шла не столько о будущем Украины и вновь образованных государств ДНР, и ЛНР, сколько о судьбах всего Русского Мира, испытывающего натиск потерявшего честь и совесть коллективного Запада.

Преодолевая ожесточенное сопротивление националистов, российские военные действуют по заветам великих предков – мужественно и самоотверженно. Вечная слава воинам-героям, павшим за освобождение братской Украины от неонацистской нечисти, за безопасность нашего Отечества!

Ученые Академии военных наук готовы словом и делом поддержать военно-политическое руководство страны, содействовать своим трудом и творческими достижениями укреплению оборонного могущества нашей Родины, скорейшей политической, социально-экономической и культурной реабилитации новой Украины.

И как уже было сказано более восьмидесяти лет тому назад, «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Президиум Академии военных наук