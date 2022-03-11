Войти
Военно-промышленный курьер

Военные ученые выражают полную поддержку ВС РФ, героически выполняющим свой воинский долг по защите безопасности России

412
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Ученые Академии военных наук выражают полную поддержку Вооруженным Силам Российской Федерации, героически выполняющим свой воинский долг по защите интересов безопасности нашей страны, Союзного государства, а также по защите наших соотечественников, проживающих на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе проводимой специальной военной операции наши воины защищают и безопасность других европейских стран. Над всеми нами нависла угроза появления еще одного ядерного государства под явно безответственным, если не сказать преступным, руководством В.Зеленского, который как глава государства профессионально не состоялся. 

В результате демилитаризации и денацификации Украины эта угроза будет устранена. Как и биологическая угроза, которую в течение двадцати лет создавали полтора десятка так называемых референтных лабораторий Пентагона на украинской земле. 

Еще бóльшая угроза была создана Киевом с подачи коллективного Запада для общественного сознания братского нам народа Украины, для нашей общей веры и единства Русской Православной Церкви. 

Ученые АВН благодарны Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за дальновидно принятые решения, касающиеся не только наших ближайших соседей, но и нас самих.

Ведь речь шла не столько о будущем Украины и вновь образованных государств ДНР, и ЛНР, сколько о судьбах всего Русского Мира, испытывающего натиск потерявшего честь и совесть коллективного Запада. 

Преодолевая ожесточенное сопротивление националистов, российские военные действуют по заветам великих предков – мужественно и самоотверженно. Вечная слава воинам-героям, павшим за освобождение братской Украины от неонацистской нечисти, за безопасность нашего Отечества! 

Ученые Академии военных наук готовы словом и делом поддержать военно-политическое руководство страны, содействовать своим трудом и творческими достижениями укреплению оборонного могущества нашей Родины, скорейшей политической, социально-экономической и культурной реабилитации новой Украины. 

И как уже было сказано более восьмидесяти лет тому назад, «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

Президиум Академии военных наук

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
14.03.2018
Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
03.11.2016
Россия строит и восстанавливает базы в Крыму, подчеркивая военную мощь (Reuters, Великобритания)
28.08.2015
Кто такой вице-премьер Рогозин, призывающий японцев сделать себе харакири? ("Blogos", Япония)
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
09.09.2014
Зато мы делаем ракеты, или Плохое предчувствие космоса
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены