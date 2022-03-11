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Танкисты армейского корпуса Балтфлота выполняют упражнения боевых стрельб штатным снарядом

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Источник изображения: vpk-news.ru

На специально оборудованном полигоне в восточной части Калининградской области военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота выполняют упражнений боевых стрельб штатным снарядом из вооружения современных танков Т-73Б3М.

В ходе занятий по огневой подготовке экипажи танков учатся обнаруживать и поражать подвижные и неподвижные цели на предельной дальности ведения огня в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также на полигоне механики-водители танков отрабатывают навыки вождения штатной техники по пересеченной труднопроходимой местности с множеством препятствий. В среднем, за месяц механик-водитель танка должен проехать более 30 километров.

Особое внимание при проведении занятий с танковыми экипажами уделяется психологической подготовке военнослужащих за счет создания сложной обстановки современного общевойскового боя. С этой целью при проведении занятий на полигоне широко применяются средства имитации огневого воздействия условного противника.

Данная методика позволяет воспитывать у военнослужащих готовность преодолевать опасности и трудности боевой обстановки, выдерживать высокие нервно-психологические и физические нагрузки.

Помимо боевых стрельб, танкисты Балтийского флота на полигоне отрабатывают различные способы ведения боя, в частности, танковые дуэли и засады. Кроме того, экипажи выполняют маневры на поле боя как одиночно, так и в составе взводов, в том числе с выходом во фланг и тыл условного противника, а также ведение рейдовых действий и тактику танкового боя под названием «танковая карусель».

В мероприятии боевой подготовки задействовано около 300 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники,сообщает пресс-служба ЗВО.

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