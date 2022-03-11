Печат: Запад бесконечно обманывал Россию. И она отреагировала

Печат (Сербия): Украина и балканские уроки

Запад бесконечно обманывал Россию, пишет "Печат". Его антироссийские действия на Украине принудили Москву отстаивать свои жизненно важные интересы и безопасность, считает автор статьи. Западу следует понять, что при новом международно-политическом порядке, который зарождается, к России необходимо относиться как к равноправному собеседнику и уважаемому партнеру во всем, отмечает журналист.

Видя шокирующие кадры, которые приходят с востока Европы, жители Западных Балкан, опираясь на свой коллективный опыт, вспомнили, конечно, не совсем такие же, но, несомненно, очень похожие политические события и то, как совершенно по-другому когда-то смотрел на них Запад. В случае бывшей Югославии, а именно о ней, разумеется, идет речь, Запад потакал сепаратистским желаниям отторгнутых федеральных частей. Однако никто не считал это "грубым нарушением международного права" и "нарушением территориальной целостности признанного независимым государства". Хотя именно так сегодня характеризуют признание Россией двух самопровозглашенных республик на территории соседней Украины, в основном населенных этническими русскими. Процессы в Югославии, я напомню, в политической риторике Запада очень скоро обрели статус "естественного" развала "неестественного" государственного образования. Запад считал его ненавистным реликтом конкурирующего с ним коммунизма, вместе с которым на свалку истории нужно было отправить и его государственное воплощение на юге Европы.

Игнорирование нарушений целого ряда положений международного права вылилось в нашем случае в развал второй Югославии и многолетние войны в двух ее прежних федеральных частях. В результате этот регион до сих пор, даже по прошествии 30 лет, так политически и не консолидировался, и не стабилизировался.

Предотвратить гуманитарную катастрофу

Точно так же Запад игнорировал те аспекты права, о которых сегодня так разглагольствует, и через несколько лет после окончания этих войн, когда решил активно включиться в "защиту прав косовских албанцев, оказавшихся под угрозой" и "предотвращение гуманитарной катастрофы, с которой они столкнулись". Так звучала официальная версия, которой оправдывали почти трехмесячную кампанию с бомбардировками Сербии весной 1999 года. Как нам известно, она закончилась полным разорением страны и фактическим изъятием Косово из его государственно-правовых рамок. Через девять лет последовало самопровозглашение косовской независимости, которая так же, как упомянутая агрессия против Сербии в конце 90-х, противоречила всем нормам международного права. Западные страны, которые сегодня наперегонки осуждают действия России на территории Украины, признали независимость Косово первыми.

Если говорить о событиях в послевоенной Боснии и Герцеговине, то там политический Запад уже более четверти века занимается "творческой интерпретацией" Дейтонского мирного договора. Этот международно-правовой акт высшего ранга положил конец войне на территории этой бывшей югославской республики и определил ее государственное устройство. Упирая на загадочный "дух" вместо "слова" договора, шаг за шагом Запад разрушал дейтонскую архитектуру с ее двухчастным государством, родившимся в муках. По замыслу, его должна заменить новая унитарная и централизованная государственная структура. Все, чего не могла или даже не смела делать Югославия, единственное сильное государство с сильными и функциональными центральными институтами, в геополитических планах современного Запада может и даже должна делать Босния и Герцеговина, возникшая на обломках Югославии. Причем вопреки международно-правовым актам, которые и создали Боснию и Герцеговину как государство.

Вообще пример Боснии и Герцеговины многое говорит об отношении Запада к международному праву, на которое сейчас там так истерично ссылаются в связи с событиями на Украине. Так, например, нынешний верховный представитель в этом государстве назначен на должность решением представителей стран-членов Совета по выполнению мирного соглашения, а не так, как предписывает первая статья десятого приложения Дейтонского соглашения, то есть резолюцией Совета безопасности ООН, два члена которого выступили за упразднение его аппарата. В данном случае все направлено на то, чтобы сохранять нежизнеспособное государственное образование. Если пользоваться лексиконом текущего украинского кризиса, то речь идет о "сохранении его территориальной целостности", за которую формально отвечает верховный представитель. И эта цель, по всей видимости, оправдывает все средства, направленные на ее достижение.

Если бы Запад поставил себе такую же цель в начале югославского кризиса или накануне распада бывшего СССР, на развалинах которого сейчас разворачивается один из серьезнейших конфликтов после холодной войны, то Европа и остальной мир сегодня, несомненно, были бы куда безопаснее и комфортнее для жизни. Они были бы еще безопаснее, если бы Запад меньше руководствовался собственными интересами, а больше международным правом в иракском кризисе, а потом в турбулентных событиях в Ливии и затем в Сирии. Все эти эпизоды будут вписаны кровавыми буквами в мировую историю первых десятилетий нового века и нового тысячелетия.

Двойные стандарты и мощная сила

Указывать сегодня на двойные стандарты или даже, вероятно, полное отсутствие каких-либо стандартов у Запада в применении принципиальных и обязательных для всех правил международной "игры" — значит стучаться в давно открытые двери. Ведь всем нам известно изречение древнегреческого историка Фукидида: "Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны", — в котором заключена вся суть происходящего. Великий историк еще почти две с половиной тысячи лет назад учил, что правда и права, как ее кодифицированная форма, существуют и могут иметь место в международных отношениях только между равными. В этой связи серьезные недопонимания, которые лежат в основе того, что сейчас происходит на востоке Европы, и потенциально катастрофических последствий этого, случаются, когда одного из "равных", то есть в данном случае великую и могучую Российскую Федерацию, как такового не признают.

На протяжении 15 лет среди украинцев поддерживались и стимулировались антирусские настроения; игнорировалось ущемление основных прав русского меньшинства на юго-востоке стран. Украину готовили к вступлению в НАТО и воссозданию ядерного оружия. Вот только несколько "капель", переполнявшие чашу русского терпения и недовольства, разочарования и страхов, которые на прошлой неделе обрели формы масштабной военной спецоперации на территории Украины. "Сколько все перечисленное могло продолжаться? Сколько это можно было терпеть?" — во всеуслышание спросил Владимир Путин в своем историческом обращении к нации непосредственно перед подписанием указа о признании Донецкой и Луганской народных республик.

В этих нескольких словах, сложенных в риторический вопрос, похоже, вся горечь и сожаление, накопившиеся у славного и достойного уважения народа, который, однако, за последние 25 лет бесконечно обманывали в международных отношениях, презирали и унижали. Его принудили отстаивать свои жизненно важные интересы, свою безопасность и свое национальное достоинство с оружием в руках, пойдя против самых близких ему соседей. Именно это придает особый трагизм происходящему сейчас на востоке Европы. Нет сомнений, что это одна из величайших и тяжелейших трагедий в новой истории славянского мира.

Если она и может привести к чему-то хорошему, так это научить политический Запад и, прежде всего, Америку как его главную опору, что при новом международно-политическом порядке, который зарождается, к России необходимо относиться как к равноправному собеседнику и уважаемому партнеру во всем, что касается судьбы планеты и места русского государства на ней. Иными словами, ее следует считать тем "сильным" по Фукидиду, который требует признания и уважения. Поскольку, я повторю, она в геополитическом смысле не товарищ маленькой и беспомощной Сербии, которая была бы вынуждена сложа руки и оружие наблюдать за угрожающими ей событиями в непосредственной близости от себя. Также в геополитическом смысле Россия не столь же малозначительна, как Ирак, Ливия или Сирия, которые невольно согласились на роль пассивных объектов мировой истории, чьи страницы пишутся их кровью.

Те игроки в глобальной политике, которые продолжили бы игнорировать эти жесткие условия современного мира, подвели бы его к опасному краю пропасти, а потом, несомненно, и сгинули бы в ней из-за собственного легкомыслия. Таким образом, ставки в этой безрассудной и азартной игре были бы слишком высоки, чтобы кто-то из серьезных и ответственных действующих лиц осмелился их сделать.

Миряна Радойичич (Мирјана Радојичић)