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Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области

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Источник изображения: vpk-news.ru

Около 50 военнослужащих контрактной службы Западного военного округа (ЗВО) приступили к прохождению третьего потока программы интенсивной общевойсковой подготовки с «курсом выживания» в Нижегородской области.

Военнослужащие в течение 4 недель будут проживать в полевых условиях, участвовать в мероприятиях огневой, физической, тактической, инженерной, РХБЗ и специальной подготовок согласно их воинским специальностям.

Важным элементом интенсивной программы общевойсковой подготовки является изучение морально-психологического уровня военнослужащих в экстремальной обстановке – как в боевой, так и в условиях полной автономности.

Для успешного прохождения испытания военнослужащим предстоит продемонстрировать свои навыки в ориентировании на местности, оборудовании ночлега и разведении огня из подручных средств, добыче воды и еды, а также грамотно действовать в условиях общевойскового боя, которые будут обеспечены при помощи различных средств имитации, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

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Компании
Минoбороны РФ
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