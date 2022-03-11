Глава Роскосмоса: МКС развалится до 2030 года при отсутствии огромных вложений

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал возможность дальнейшей работы Международной космической станции в складывающихся условиях. Напомним, что ранее между эксплуатантами МКС были достигнуты договорённости о продлении работы станции.

Гендиректор Роскосмоса в ходе встречи с депутатами ЛДПР заявил о том, что в сложившейся ситуации нужны огромные средства для продления режима работы станции до 2030 года. Без этого работа не может быть эффективной. По словам Дмитрия Рогозина, до 2030 года МКС «развалится» без этих вложений.

При этом руководитель главного космического агентства страны признал наличие серьёзной проблемы. Состоит она в том, что у России нет собственной орбитальной станции. Напомним, что в своё время была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане орбитальная станция «Мир», которая по своим техническим характеристикам оставалась работоспособной.

По словам Рогозина, в случае развёртывания в космическом пространстве российской орбитальной станции её работа будет намного активнее, нежели работа МКС.

Пока сотрудничество в космосе между Россией и США продолжается. Однако ситуация развивается таким образом, что оно может прерваться в любой момент. Соответственно это может привести к тому, что МКС либо перестанет эксплуатироваться, либо её эксплуатация будет осуществляться каждой из стран-участниц проекта обособленно. И в одном, и в другом случае никаких особый перспектив у МКС нет. И если напряжённость в отношениях между РФ и Западом будет нарастать, то о продлении сроков работы Международной космической станции вряд ли можно будет вести речь.