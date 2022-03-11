На Украине пытались создать колесный танк из БТР-80 и БМП-3

Желая закрепиться на международных рынках вооружений, украинские конструкторы пытались на базе имевшейся советской техники разработать новые образцы. Поскольку в 90-е годы у них еще не было собственных колесных бронетранспортеров, решили использовать имевшиеся БТР-80. На начало 90-х годов их насчитывалось более пяти сотен единиц.

Например, на один из образцов "восьмидесятого" установили 57-мм зенитную автоматическую пушку АЗП-57 артиллерийского комплекса противовоздушной обороны С-60. Правда, желающих приобрести колесную "адскую молотилку" так и не нашлось.

Более удачливым оказался проект БТР-94, предусматривавший замену штатного двигателя мощностью 260 л.с. на 300-сильный УТД-20, применявшийся на БМП-1 и БМП-2. Его производство осуществлялось на ныне обанкротившемся предприятии в городе Токмак ( Запорожская область).

Вместо башни с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ установили модуль БАУ 23х2, имевший, как понятно из названия, спаренное орудие от зенитной самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Партию из полусотни единиц таких "модернизированных" бэтээров в конце 90-х приобрела Королевская армия Иордании. В ходе эксплуатации оказалось, что у техники - масса технологического брака, и в 2004 году ее подарили иракцам, где некоторые образцы эксплуатируются до сих пор.

Самым странным был вариант своеобразного колесного танка - БТР-80 с применявшейся на БМП-3 башней. По некоторым данным, ее планировалось скопировать и запустить в серийное производство.

Однако, как оказалось, четырехосная платформа не слишком подходит для таких целей, да и само боевое отделение со 100- и 30-мм пушками так и не удалось клонировать. В результате все работы по этому направлению были прекращены.

Алексей Брусилов