Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27

Хроническая проблема ВСУ с оснащением современными пулеметами снова дает о себе знать. Так, в последние дни в Сети опять стали мелькать фотографии старых советских ДП образца 1927 года, находящихся на позициях разного рода вооруженных формирований.

Неоднократно отмечалось, что после односторонней приватизации в 1991 году имущества располагавшихся на территории нового государства нескольких округов Советской армии, внутренних войск Министерства внутренних дел СССР, других силовых структур были получены миллионы стволов стрелкового оружия.

Однако, как оказалось, значительное число из наиболее популярных на мировых рынках образцов ушло за рубеж, в том числе в многочисленные горячие точки. В результате после нескольких месяцев карательной операции на Донбассе чиновники в погонах стали жаловаться на острый дефицит 7,62-мм ПК.

Чтобы как-то решить проблему, в войска стали поступать уже упомянутые ДП-27, станковые пулеметы Максима образца 1910/1930 года, прорабатывались вопросы о возвращении в строй РПД, созданных в 1944 году.

Также сообщалось о мелкосерийном производстве клонов пулеметов Калашникова - КМ-7,62, которые, якобы, даже легче оригинала на полтора килограмма.

Однако, как оказалось, при их изготовлении использовались комплектующие еще из советского задела, например, стволы, и эти образцы прежде всего старались реализовать за валюту иностранным заказчикам в Африке и на Ближнем Востоке.

Впоследствии сообщалось, что производство стволов все-таки наладили, но объемы поставок оказались сравнительно небольшими. Поэтому командование ВСУ вынуждено было снова распечатать запасы еще сохранившегося на складах антикварного стрелкового оружия.

Алексей Моисеев