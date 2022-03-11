Вертолеты Ми-28НМ и Ка-52 нанесли удар по бронетехнике на Украине

Колонна бронетехники ВСУ на Украине была уничтожена в результате налета вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Удары с воздуха наносились в сложных метеоусловиях при сильном ветре и ограниченной видимости.

"Летчики ВКС России применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение, уничтожив танки, бронированную и автомобильную технику", - говорится в официальном сообщении Минобороны России.

На опубликованном видео показана атака новейшего вертолета Ми-28НМ с надвтулочной РЛС, которая позволяет обнаруживать замаскированные цели среди сложного рельефа местности и на большом расстоянии.

Перед тем как открыть огонь из 30-мм пушки "Ночной охотник" замирает в воздухе, что значительно повышает точность. При этом вертолет атакует на большом расстоянии и не входит в зону действия зенитных пулеметов противника. На других кадрах показан залп неуправляемыми авиационными ракетами.

Отметим, что ударный вертолет Ми-28 обладает мощным комплексом вооружения, который включает в себя подвижную автоматическую 30-мм пушку с диапазоном поворота влево-вправо ±110, противотанковые управляемые ракеты трех типов с дальностью 6 и 10 километров, управляемые ракеты "воздух-воздух", неуправляемые ракеты двух типов, подвесные пушечные контейнеры, авиабомбы калибра до 500 кг.

А в другом видеоролике показан, судя по всему, результат работы армейской авиации. Среди сгоревших грузовиков и легкой бронетехники можно увидеть остатки танков Т-64БМ "Булат". Динамическая защита и модернизация не смогли обеспечить надежную защиту от российских противотанковых ракет "Атака" и "Вихрь". В некоторых случаях в украинских танках, судя по видео, детонировал боекомплект, и многотонные машины оказались разорваны на части. Другие Т-64 просто сгорели.

Николай Грищенко