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ЦАМТО

МНО Республики Корея объявило тендер на замену вертолетов CH-47D

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CH-47D
CH-47D ВВС Австралии. Фото с сайта boeing.com.

ЦАМТО, 10 марта. Министерство национальной обороны Республики Корея объявило тендер на поставку новых тяжелых вертолетов для замены состоящих на вооружении устаревших CH-47D "Чинук".

Как сообщает Flightglobal.com, Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) недавно опубликовало подробную информацию о процедуре торгов в рамках конкурса HUH-II (Heavy Utility Helicopter II), оценив стоимость сделки в 1,1 млрд. долл.

Ранее, в январе 2022 года, DAPA заявляло, что тендер на покупку замены для 34 вертолетов CH-47D будет проведен в период с 2022 по 2028 гг.

По имеющейся информации, в составе СВ Республики Корея имеется 34 единицы CH-47D, средний срок эксплуатации которых составляет 37,2 года. В 2010-х годах рассматривалась возможность модернизации этих вертолетов, но позднее было решено, что замена обойдется дешевле. В 2021 году МНО Республики Корея официально преобразовало HUH-II из программы модернизации в программу закупки.

Основными претендентами на замену "Чинук" считаются Boeing с CH-47F и Sikorsky с CH-53K.

Представитель Lockheed Martin уже подтвердил заинтересованность компании в участии в проекте с CH-53K "Кинг Сталлион". Компания Boeing также осведомлена о конкурсе в Южной Корее. Предположительно, основным предложением Boeing для программы HUH-II будет CH-47F, но производство вертолетов версии "Блок-1" для СВ США завершается в декабре. СВ США также не до конца уверены в реализации программы модернизации "Чинук" к версии "Блок-2": с Boeing подписаны контракты только на четыре машины с поставкой в 2023 году. Отсутствие дополнительных заказов на CH-47F "Блок-2" может отрицательно сказаться на функционировании производственной линии.

Boeing, однако, объявила о заказе 6 дополнительных вертолетов MH-47G "Блок-2" для командования специальных операций США (USSOCOM). На текущий момент с учетом последнего соглашения компания подписала контракты на поставку 36 ед. MH-47G "Чинук" Блок.2. Начиная с 2020 года, ССО уже поставлены пять вертолетов. Поставки в рамках нового заказа должны начаться в 2024 году.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Boeing
DAPA
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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