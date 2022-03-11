Великобритания планирует передать Украине зенитные ракетные комплексы Starstreak HVM

Как сообщили британские СМИ, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая 9 марта 2022 года в Палате общин, заявил, что Великобритания планирует поставить Украине зенитные ракетные комплексы ближнего действия Starstreak HVM и "небольшую партию" американских противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin.

Британский зенитный ракетный комплекс ближнего действия Starstreak HVM в возимо-носимом варианте с трехзарядной опорной пусковой установкой LML (c) министерство обороны Великобритании

Бен Уоллес также сказал, что Великобритания продолжит поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы NLAW, и уже предоставила Украине 3615 этих комплексов, что почти вдвое превышает ранее объявленную цифру в 2000 единиц.

Уоллес заявил, что Украина уже получила "900 переносных зенитных ракетных комплексов" - речь идет о комплексах Stinger, поставленных другими странами НАТО. Но ее "возможности нуждаются в укреплении", - сказал Уоллес. - "поэтому в ответ на запросы Украины правительство приняло решение изучить вопрос о безвозмездной передаче переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak HVM".

Со стороны bmpd укажем, что ЗРК ближнего действия Starstreak HVM (High Velocity Missile) был разработан совместно британскими компаниями ВАе (ныне ВАЕ Systems) и Short Brothers (ныне Thales Air Defense) и серийно производился последней на предприятии в Белфасте для британской армии с 1997 года. Комплекс использует размещенную в транспортно-пусковом контейнере высокоскоростную двухступенчатую твердотопливную ракету массой 14 кг (с ТПК - 16,8 кг) и длиной 1,4 м и диаметром 130 мм, развивающую скорость до М=4 и способную маневрировать с перегрузками более 9 g. Максимальная дальность стрельбы до 7000-7500 м и досягаемость по высоте до 4500-5000 м. Комплекс имеет полуавтоматическую лазерную лучевую систему наведения, что делает его устойчивым к средствам пассивного помехового противодействия. Особенностью ракеты комплекса является разделяющаяся "рассеивающаяся" головная часть с тремя вольфрамовыми "дротиками" массой по 0,9 кг, каждый из которых имеет по 450 граммов взрывчатки. бронебойный сердечник и взрыватель с замедлением, и собственную систему наведения по лазерному лучу ("пятну"). С 2013 года британское министерство обороны закупило партию модифицированных зенитных управляемых ракет Starstreak II с несколько более мощными двигателями.

Комплекс Starstreak HVM был разработан в трех вариантах - самоходном (основной в британской армии, выполненном на шасси гусеничного БТР Stormer), возимо-переносном и переносном. Следует отметить, что чисто переносной вариант комплекса с плечевым пуском производился серийно в незначительных количествах и поступил на вооружение только британской морской пехоты (а также, возможно, был поставлен в ЮАР) - предположительно, это связано с трудностью использования лазерной лучевой системы наведения оператором переносного варианта. Поэтому под "переносным" вариантом Starstreak HVM в британской армии именуется поступавший с 2000 года возимо-переносной вариант Lightweight Multiple Launcher (LML), имеющий трехзарядную опорную пусковую установку массой без ТПК с ракетами 20 кг и штатно транспортируемую на автомобиле Land Rover или HMMWV. Установка LML оснащена тепловизионным прицелом, обеспечивающим круглосуточность применения. Британские вооруженные силы, по разным данным, получили до 48 пусковых установок LML (штатный состав батареи - 12 установок LML), и, видимо, именно их теперь планируется передать Украине.

На мировом рынке комплекс Starstreak HVM имел ограниченный успех и был в небольших количествах закуплен в самоходном (на автомобильном шасси) варианте Индонезией и Малайзией, а в варианте с установкой LML - ЮАР, Таиландом и Малайзией.

Зенитная управляемая ракета британского зенитного ракетного комплекса ближнего действия Starstreak HVM (с) www.thinkdefence.co.uk