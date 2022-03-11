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ТАСС

Рогозин: проблемы с трудовыми ресурсами на стройке Восточного возможны из-за курса рубля

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Генеральный директор госкорпорации &#8220;Роскосмос&#8221; Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК &#8220;Ангара&#8221; космодрома Восточный
Генеральный директор госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК “Ангара” космодрома Восточный.
Источник изображения: РИА Новости, Максим Богодвид

Глава Роскосмоса отметил, что уже предупредил подрядчика

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об опасениях возникновения проблем с трудовыми ресурсами из-за изменения курса рубля к доллару.

"Изменение курса рубля к доллару может привести к проблемам с трудовыми ресурсами. Из-за того, что у нас нет трудовых ресурсов на Дальнем Востоке, там привозная рабочая сила. Это и есть проблема", - заявил Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, видео которой распространила пресс-служба партии.

По словам главы Роскосмоса, он уже предупредил подрядчика, чтобы тот обратил внимание на этот вопрос. "Возможно, придется пересматривать параметры контракта. Это меня беспокоит", - добавил он.

Рогозин также отметил, что сейчас строительство второй очереди космодрома находится в сроках. "Завершаем основную стройку в это году к декабрю. В 2023 году заходят технологи, которые проводят испытания систем. А строители продолжают благоустройство территории", - сказал гендиректор госкорпорации.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (строительство началось в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
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