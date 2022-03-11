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Китай намерен осваивать Луну

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китайские источники со ссылкой на представителей космической отрасли Китая сообщили, что подготовка к развёртыванию в будущем обитаемой базы на Луне начнётся ближе к 2024 году.

К этому времени стартует очередной этап программы «Чанъэ», в рамках которого в районе Южного полюса Луны будут посажены три автоматические станции. Станции на месте будут искать полезные ресурсы и, прежде всего, воду. Без воды говорить о базе на Луне не имеет смысла.

Согласно предварительным планам, автоматическая станция «Чанъэ-6» совершит посадку на относительно ровной местности и испытает новую роботизированную технологию забора и возвращения проб грунта на Землю. Миссия «Чанъэ-5» с этим успешно справилась, поэтому для «Чанъэ-6» решено поставить другие задачи. Новая станция полетит примерно через два года, и нацелят её для посадки в районе Южного полюса Луны, где условия для прилунения в массе далеки от идеальных. 

Тем самым «Чанъэ-6» будет собирать образцы грунта для разведки полезных ресурсов и воды в месте предполагаемого строительства лунной базы, пишет газета South China morning post , отмечает портал dialog.tj.

За «Чанъэ-6» в эти же районы будут оправлены ещё две автоматические разведывательные станции. «Главная цель всех работ здесь — научное исследование, разработка и использование лунных ресурсов иначе полёт туда будет бессмысленным», — сказал глава лунной китайской программы в интервью Science and Technology Daily.

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