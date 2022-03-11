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Российская газета

Песков предложил дождаться результатов проверки фактов отправки срочников на Украину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Материалы по случаям отправки призывников на Украину для участия в спецоперации уже переданы в военную прокуратуру, которая проверит данные и даст им правовую оценку, это главное, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, материалы были переданы в среду, и сегодня было бы неправильно ожидать каких-то итогов. "Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне он сообщил, что глава государства получил доклад о выполнении его распоряжения категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания ответственных за невыполнение этого указания.


Валентина Егорова

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Страны
Россия
Украина
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