Песков предложил дождаться результатов проверки фактов отправки срочников на Украину

Материалы по случаям отправки призывников на Украину для участия в спецоперации уже переданы в военную прокуратуру, которая проверит данные и даст им правовую оценку, это главное, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, материалы были переданы в среду, и сегодня было бы неправильно ожидать каких-то итогов. "Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне он сообщил, что глава государства получил доклад о выполнении его распоряжения категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания ответственных за невыполнение этого указания.

Валентина Егорова