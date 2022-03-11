В Кремле прокомментировали участие срочников в спецоперации в Донбассе

Материалы, касающиеся нахождения солдат срочной службы в зоне проведения спеоцоперации по защите населения Донбасса, переданы в прокуратуру, им будет дана правовая оценка. Об этом 10 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это произошло вчера. Соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождемся, пока информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена», — подчеркнул он.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе проверки в отрядах вооруженных сил, находящихся в Донбассе, было обнаружено несколько срочников. По его словам, практически все они уже возвращены на территорию России.

Песков, комментируя ситуацию, напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина еще до начала спецоперации до всех командиров подразделений ВС России было доведено указание категорически исключить привлечение срочников для выполнения любых задач на территории Украины. Материалы о невыполнении этого указания уже переданы Главной военной прокуратуре.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.