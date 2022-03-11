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ЦАМТО

Сергей Чемезов: предприятия Ростеха выполнят гособоронзаказ даже под новыми санкциями

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Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦАМТО, 10 марта. Техническое перевооружение предприятий Ростеха позволит им выполнять гособоронзаказ даже при новых санкциях, введенных из-за спецоперации на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с рабочим коллективом, видео которой оказалось в распоряжении агентства.

"Мы сделали серьезное перевооружение нашей промышленности, была проведена глубокая модернизация, закуплены новые современные станки. Это дает нам возможность успешно выполнять гособоронзаказ, а он у нас не маленький, практически 40% всего объема гособоронзаказа выполняется на наших предприятиях. Поэтому мы должны сделать все, чтобы обеспечить обороноспособность нашей армии и нашего государства", – сказал он.

В то же время, С.Чемезов отметил, что Ростех пересмотрит свои приоритеты – фокус будет направлен на товары и услуги самой первой необходимости, которые сегодня жизненно необходимы стране.

При этом С.Чемезов заверил сотрудников, что зарплаты будут выплачиваться всегда, несмотря на жесткие санкции.

"Если говорить о предприятиях "Ростеха", все руководители, и я всех предупредил, они обязаны обеспечить все социальные задачи, которые стояли перед руководством в отношении своих сотрудников, все будет выполнено. И заработная плата будет всегда выплачиваться, и все, что было ранее нами обещано, будет выполнено", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.

Глава "Ростеха" добавил, что все средства сотрудников корпорации, хранящиеся в Новикомбанке, будут сохранены.

"Я разговаривал только что с председателем правления Еленой Георгиевой. Я вас хочу заверить, что банк в полном порядке, финансово стабилен. Все ваши средства будут защищены. Созданы большие резервы, которые превышают те объемы, которые хранятся на депозитах банка. Поэтому не беспокойтесь, все ваши средства будут сохранены", – заверил С.Чемезов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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