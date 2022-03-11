Войти
Интерфакс-АВН

Дума инициирует парламентское расследование о биолабораториях на Украине

377
0
0
Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Дума проведет парламентское расследование в связи с информацией о биологических лабораториях на территории Украины.

"Решением председателя Государственной Думы назначено проведение парламентского расследования, и мы найдем все необходимые доказательства того, что против нашей страны ведется не только информационная война, но планировалась и реально велась биологическая война", - сказал Картаполов журналистам в Думе в четверг.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Картаполов сообщил, что расследование будет проводиться вместе с министерством обороны и другими заинтересованными органами власти.

"Все данные, которые будем получать в ходе этого расследования, будем немедленно доводить до общественности, потому что умалчивать об этом просто нельзя", - добавил парламентарий.

В свою очередь член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов высказал предположение, что следы исследований в лабораториях на Украине сохранились, и их можно проанализировать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
29.11.2021
Российский корабль провел учения с боевыми стрельбами в Чёрном море на фоне захода эсминца США
28.07.2016
Взлом сети Национального комитета Демократической партии срывает попытки США обуздать Россию в Сирии (Politico, США)
11.04.2016
Почему Россия хочет лишить белорусский МЗКТ военных заказов
15.12.2015
Морским двигателям придали ускорение
28.08.2014
Хорватия и США обсуждают возможность поставку Загребу вертолетов UH-60 «Блэк Хоук» в обмен на передачу Украине Ми-8МТВ-1
06.10.2011
Чего нам ждать от ГЛОНАСС
04.04.2011
Танковая промышленность России сделала шаг назад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены