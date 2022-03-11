Дума инициирует парламентское расследование о биолабораториях на Украине

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Дума проведет парламентское расследование в связи с информацией о биологических лабораториях на территории Украины.

"Решением председателя Государственной Думы назначено проведение парламентского расследования, и мы найдем все необходимые доказательства того, что против нашей страны ведется не только информационная война, но планировалась и реально велась биологическая война", - сказал Картаполов журналистам в Думе в четверг.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Картаполов сообщил, что расследование будет проводиться вместе с министерством обороны и другими заинтересованными органами власти.

"Все данные, которые будем получать в ходе этого расследования, будем немедленно доводить до общественности, потому что умалчивать об этом просто нельзя", - добавил парламентарий.

В свою очередь член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов высказал предположение, что следы исследований в лабораториях на Украине сохранились, и их можно проанализировать.