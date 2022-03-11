Минобороны России привело подробности тылового обеспечения российских войск на Украине

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Любая военная операция требует особенно внимательного отношения к организации тылового обеспечения. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, подразделения материально-технического обеспечения организовали приготовление пищи, включая выпечку хлеба, обеспечивают своевременную помывку военнослужащих, ремонт и заправку военной техники в полевых условиях.

Поскольку многие подразделения действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания, военному ведомству пришлось обеспечить надлежащую мобильность тылового обеспечения. В частности, развернуты передвижные механизированные хлебозаводы. Они могут выпекать до 6 тонн хлеба в сутки.

Всего лишь час требуется механизированному хлебозаводу для организации выпечки хлеба после развертывания на новом месте. Хлеб не только поставляется в войска, но и передается местному населению в качестве гуманитарной помощи.

Отдельный вопрос – гигиена военнослужащих. В полевых условиях развернули передвижные бани для помывки личного состава. Каждая баня обеспечивает помывку более 30 человек в час. Поскольку бани механизированы, их можно быстро перебрасывать на другое место.

Передвижные полевые бани организованы на шасси грузовых автомобилей повышенной проходимости. Установлены дизель-генераторные агрегаты, с помощью которых бани функционируют в автономном режиме. Также установлены насосные станции, с помощью которых можно забирать воду из природных источников, очищать ее и использовать для помывки военнослужащих.

Конечно, никакая военная операция не обходится без организации ремонта техники и снабжения ее горючими и смазочными материалами. Службой ГСМ организованы заправка колесной и гусеничной техники. Для этой цели используются специальные автомобильные топливозаправщики на базе «КамАЗ». Такая машина способна одновременно заправлять 10 единиц военной техники, что в несколько раз сокращает время, отведенное на заправку.

По мере дальнейшей активизации военной операции возрастут и потребности войск в тыловом обеспечении, так что военным тыловикам предстоит долгая и кропотливая работа по снабжению войск всем необходимым.