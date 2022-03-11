Минобороны Саудовской Аравии подписало контракты на сумму 1,8 млрд. долл.

ЦАМТО, 10 марта. Как сообщает агентство WAM, Минобороны Саудовской Аравии на выставке World Defense Show-2022 в Эр-Рияде подписало 10 контрактов на сумму 7 млрд. саудовских риалов (1,8 млрд. долл.) с национальными и иностранными оборонными компаниями.

Среди сделок, подписанных в третий день WDS-2022, контракт на сумму 3 млрд. риалов с южнокорейской компанией Hanwha на поддержку потенциала Сухопутных войск Саудовской Аравии, оказание услуг по локализации производства и созданию цепочки поставщиков.

Министерство обороны также подписало три различных контракта на общую сумму 1,7 млрд. риалов с Alsalam Aerospace Industries на оказание услуг по обслуживанию авиатехники ВВС Саудовской Аравии.

Контракт стоимостью 800 млн. саудовских риалов с Naval Arabia Group предусматривает оказание услуг по технической поддержке кораблей ВМС Саудовской Аравии.

Еще одна сделка на сумму 400 млн. риалов с GDC Middle East предполагает оказание услуг технического обслуживания самолетов C-130 "Геркулес" ВВС Саудовской Аравии.

С китайской NORINCO подписан контракт на сумму более 430 млн. риалов на поставку различных типов боеприпасов для главного управления вооружений и боеприпасов.

Министерство обороны также подписало контракт стоимостью 460 млн. риалов на поставку различных типов боеприпасов для Главного управления вооружений и боеприпасов с Poongsan Corporation.

Кроме того, министерство заключило контракт на сумму 250 млн. риалов с южнокорейской LIG Nex1 на поставку ВМС Саудовской Аравии электронно-оптических систем.