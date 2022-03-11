На юге Таджикистана пройдут учения с участием более 1 тыс. российских военных

Они отработают проведение операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы проведут учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований в Таджикистане на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Тактические учения с участием более 1 тыс. российских военнослужащих 201-й российской военной базы состоятся в период с 14 по 18 марта в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон. Учения пройдут в три этапа. <...> В ходе основного этапа военнослужащие отработают проведение операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

В район проведения учений подразделения совершат марш с отработкой вводных по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп и преодолению условно зараженных участков местности. Кроме того, на завершающем этапе учений военнослужащие выполнят задачи восстановления боеспособности. Все тактические действия будут отрабатываться с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

В учениях планируется задействовать более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.