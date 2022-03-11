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Британские спутники OneWeb отстыковали от российского «Фрегата»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

На космодроме Байконур в Казахстане британские спутники OneWeb отстыковали от российского разгонного блока «Фрегат», пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Иностранцы очень попросили, чтобы работы шли без пауз и закончились как можно быстрее. Аппараты OneWeb сегодня отстыковали от разгонного блока. Затем иностранные специалисты приступят к обслуживанию спутников и подготовке их к хранению», — сказал собеседник.

По его словам, теперь зарубежным специалистам предстоит отсоединить 36 космических аппаратов от диспенсера, что потребует несколько дней.

4 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур.

3 марта Рогозин заявил, что если Россия 4 марта до 21:30 мск не получит гарантий, что запускаемые британские космические аппараты OneWeb не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, будет убрана.

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Страны
Великобритания
Казахстан
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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