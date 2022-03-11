В 2022 году войска ЦВО получат более 20 разведывательных комплексов "Соболятник" и "Фара"

ЦАМТО, 10 марта. В рамках ГОЗ до конца текущего года на вооружение соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в Челябинской, Свердловской областях, а также в Республике Таджикистан, поступят более 20 разведывательных комплексов "Соболятник" и "Фара".

Станция "Соболятник" предназначена для наблюдения за живой силой противника, управления стрельбой ствольной и реактивной артиллерии на дальности до 30 км. Программно-аппаратные средства комплекса позволяют с точностью до 10 м анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Портативные станции "Фара" предназначены для разведки наземных целей, автоматического обнаружения и сопровождения движущихся объектов на фоне земной и водной поверхности. Комплекс применяется для наведения стрелкового станкового автоматического оружия на цель в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.