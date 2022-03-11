Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины

ЦАМТО, 10 марта. Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Альтернативные варианты здесь – работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом", – сказал Д.Кирби журналистам.

Ранее Д.Кирби заявил, что США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, считая, что такой шаг увеличивает вероятность втягивания НАТО в конфликт с Россией.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком высказал американскую позицию в отношении планов переправки украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства.

"Мы не поддерживаем в данный момент передачу дополнительных истребителей украинским военно-воздушным силам и потому не имеем желания видеть их в нашем распоряжении", – сказал Д.Кирби журналистам.

Как напоминает "РИА Новости", Польша собиралась переправить истребители на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии с тем, чтобы США сами распорядились их судьбой. По словам Д.Кирби, разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая вероятность втягивания НАТО в конфликт.