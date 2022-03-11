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Интерфакс-АВН

Зенитчики из Сибири совершают марш на учение в Астраханской области

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Иркутск. 10 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, приступили к совершению марша комбинированным способом на межвидовой полигон "Ашулук" в Астраханской области, сообщила в четверг пресс-служба ЦВО.

На месте они проведут тактическое учение с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", говорится в сообщении.

В составе расчетов военнослужащие совершили марш на штатной технике до станции погрузки, в ходе которого отработали прикрытие колонны военной техники от воздушного налета при помощи ЗРПК "Панцирь-С", отбив нападение ударных беспилотников условного противника.

Прибыв на станцию, они погрузили военную технику и имущество на железнодорожные платформы. В составе военных эшелонов им предстоит преодолеть около 3 тыс. км и совершить марш по пересеченной местности к месту сбора на дистанцию 60 км.

"При подготовке к основному этапу учения, зенитчики отработают задачи по защите своих войск от ударов с воздуха, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах, а также выполнят нормативы по развертыванию комплексов и приведению его в готовность к применению", - отмечается в сообщении.

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96К6 Панцирь-С1
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