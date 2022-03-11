ВВС Филиппин получили первую пару ударных вертолетов T-129B ATAK

ЦАМТО, 10 марта. Командование ВВС Филиппин подтвердило, что 9 марта при содействии ВВС Турции на территорию страны были доставлены первые два ударных вертолета T-129B ATAK производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

Как сообщает агентство PNA, вертолеты и начальный пакет логистической поддержки были доставлены на авиабазу Кларк (к северу от Манилы) на борту двух самолетов ВТА A-400M "Атлас" ВВС Турции. Перед принятием на вооружение 15-го ударного авиакрыла вертолеты должны пройти технический осмотр и приемочные испытания. Ожидается, что все процедуры будут завершены в течение одного-двух месяцев.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение для филиппинских ВВС ударных вертолетов предусмотрено в рамках второго этапа ("Второй Горизонт" / Second Horizon) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349), и запланировано на 2018-2022 гг.

К концу 2018 года ВВС Филиппин выбрали в качестве предпочтительного претендента на поставку T-129 ATAK турецкую компанию Turkish Aerospace Industries (TAI). Тем не менее, покупка платформы была заморожена из-за наложенных США ограничений на продажу Турции используемых в конструкции вертолета двигателей LHTEC T800-4A. В мае 2021 года Вашингтон все же предоставил разрешение на продажу Турции двигателей для оснащения шести вертолетов T-129 ВС Филиппин.

Тогда же Министерство национальной обороны Филиппин подтвердило, что 6 ударных вертолетов T-129B ATAK приобретены у компании Turkish Aerospace Industries (TAI) за 275 млн. долл. (около 13,72 млрд. филип. песо). Контракт на поставку вертолетов был подписан в июле 2020 года. Соглашение также включало комплексную логистическую поддержку техники и обучение личного состава.

Предполагалось, что первая пара вертолетов будет поставлена в сентябре 2021 года, вторая – в феврале 2022 года, а третья – в феврале 2023 года, однако эти сроки соблюдены не были.

T-129 – это разработанный на платформе A-129 "Мангуста" двухдвигательный ударный вертолет с тандемным размещением экипажа, который может применяться для выполнения задач разведки, огневой поддержки и нанесения ударов в сложных условиях и любое время суток.