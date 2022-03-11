Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Германия не будет поставлять военные самолеты Украине

ЦАМТО, 10 марта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но "никаких военных самолетов" поставлено не будет, передает "РИА Новости".

"Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили это сейчас в кризис, есть большая финансовая поддержка, мы запустили гуманитарные усилия, предоставили все возможные военные грузы, и как вы знаете, отдельное оружие, о котором мы информировали. Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители", – сказал канцлер на брифинге в Берлине.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, поддерживают ли в Берлине поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине, готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.