Колонны снабжения российской армии приехали в Киевскую область

Колонны снабжения российских Вооруженных Сил прибыли в Киевскую область. В распоряжении в четверг, 10 марта, «Известий» появилось видео с проезжающей техникой.

В ходе беседы один из военнослужащих сообщил, что в грузовиках находится более 140 т продовольствия и воды для жителей украинских населенных пунктов, пострадавших из-за мародерства и действий нацбатальонов, приведших к гуманитарной катастрофе.

По его словам, украинские диверсанты обстреляли гуманитарную колонну, уничтожив некоторое количество продовольствия. Грузовики проезжают в сопровождении бронетехники и вертолетов.

Кроме того, корреспонденты «Известий» поговорили с бойцами, участвующими в российской спецоперации.

«Жены, мамы, папы пусть не переживают за нас, у всех всё будет хорошо! Все вернемся!» — поделился один из солдат, добавив, что боевой дух у армии «заряжен на сотку».

Ранее об ухудшении гуманитарной ситуации на всей территории Украины сообщил глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что «детально и хорошо продуманная» операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, не принесла ожидаемых результатов по вине киевских властей. По его словам, российская сторона сохраняет режим тишины на гуманитарных коридорах на Украине.

Мизинцев добавил, что в Мариуполе положение граждан в результате действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что Киев готовит провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе, выезды из городов могут быть заминированы.

8 марта военные ДНР показали корреспонденту «Известий», как украинские националисты из батальона «Азов» используют мирных жителей как живой щит в Мариуполе, где сейчас идут бои. При этом жители Мариуполя должны были выйти с территории через гуманитарные коридоры, однако их продолжают блокировать националисты.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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