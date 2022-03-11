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Украинский режим подтверждает сводки, которые накануне стали приходить из Николаева. Город, как сообщалось, блокирован российским войсками с нескольких направлений – со стороны Херсона, Новой Одессы, а также контроль с моря поддерживается кораблями Черноморского флота ВМФ РФ.

В украинском Генштабе, который перешёл в режим вещания в социальных сетях, говорится о том, что российская армия наращивает концентрацию сил и средств в районе Николаева.

Накануне глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, который в 2019 году являлся волонтёром партии «Слуга народа», а уже через год «стремительно взлетевший» по карьерной лестнице, заявил о том, что в Николаеве «налаживается противотанковая оборона». На улицах города появились противотанковые ежи, баррикады из покрышек. При этом Ким сделал многозначительное заявление о том, что «главное, чтобы покрышки сейчас мы сами не подожгли». Ранее тот же Ким неоднократно отмечался взаимоисключающими высказываниями. По его словам, в город «вошли российские войска», потом он же записал обращение, где заявил, что войска прошли мимо Николаева, а украинская армия их «догоняла».

Взятие в кольцо Николаева позволит свести к минимуму боеспособность находящихся там украинских вооружённых отрядов, а затем и зачистить от них город. Штурмовые подразделения ВС РФ получат прочный тыл и возможность дальнейшего продвижения, в том числе вдоль Черноморского побережья.

Украинский Генштаб также признал активное продвижение российской армии на юге Харьковской области. Взятие под контроль Балаклеи позволило ВС РФ продвинуться в сторону Грушевахи и Барвенково и выйти на южные границы региона. Далее - уже территория ДНР. Есть прямой выход с северо-запада к Славянско-Краматорской агломерации, где продолжает оставаться внушительная группировка украинских войск, которая с юга и востока блокируется народной милицией ДНР.