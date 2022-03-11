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Российская газета

Военнослужащие ТОФ провели стрельбы на Камчатке

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Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса "Бастион"
Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса "Бастион".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Тактико-специальное учение с боевой стрельбой провели на Камчатке военнослужащие дивизиона берегового ракетного комплекса "Бастион" из состава берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Во время тренировки был совершен марш по участкам горной местности и прибрежной полосы Авачинского залива.

"В ходе движения колонны личный состав отработал алгоритм действий при отражении нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Он отметил, что в ходе учебно-боевых стрельб военные вели огонь по "вражеским" средствам воздушного нападения в движении и "уничтожили" вертолеты и десант противника.

В тренировке приняли участие больше 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины "Шилка" и "Панцирь-С1", огневые средства поражения бронетранспортеров БТР-82А. Прикрытие колонны на марше обеспечивала тактическая группа в составе зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК "Панцирь-С1".

На Курильских островах тем временем прошла тренировка подразделения ВВО по отражению авианалета противника расчетами ЗРС С-300В4.

Как сообщили в пресс-службе ВВО РИА Новости, по легенде учения, были нарушены воздушные границы России. Расчеты зенитных ракетных систем обнаружили и опознали группу летательных аппаратов противника, а после сопровождали воздушные цели, которые имитировали авианалет и успешно их "уничтожили".

Кроме того, была выполнена задача по оперативному обмену данными внутри единой системы противовоздушной обороны округа.


Дина Непомнящая

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96К6 Панцирь-С1
Бастион
БТР-82
БТР-82А
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