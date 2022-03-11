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Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину

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Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Скандинавские гранатометы на Украине

Коллеги bmpd разместили в Telegram скриншот с видео от 6 марта:

Первая фотография украинского военнослужащего со шведским одноразовым ручным противотанковым гранатометом Saab Bofors AT4 (в оригинальном шведском исполнении m/86). Ранее шведское правительство объявило о передаче Украине в качестве военной помощи 5000 этих РПГ с хранения шведской армии.

...и ещё одно изображение за 8 марта:

Фотография полученных ВСУ, предположительно, из Дании, 72-мм одноразовых ручных противотанковых гранатометов М72 ЕС LAW производства норвежской группы Nammo. Дания выделила в качестве военной помощи Украине из наличия датской армии 2700 РПГ М72 ЕС LAW, еще 2000 выделила Норвегия, и, предположительно, 1500 - Финляндия.

Как водится, тут все не так однозначно…

После 24-го правительства скандинавских стран продолжали работать, несмотря на выходные, и в воскресенье 27 февраля отчитались о планах оказания военной помощи Украине. Всякие там финансовые средства, каски-жилеты, коврики-пенки, сухпаи и даже ПЗРК трогать пока не будем, сосредоточимся на РПГ.

В правительстве и парламенте Норвегии несколько раз обсуждался вопрос о передаче Украине летального оружия. Однако политики посчитали невозможным нарушить принятую в 1959 году поправку к Конституции об отказе от поставок воюющим или собирающимся воевать странам вооружений и военной техники. Поэтому поначалу приняли паллиативное решение - самим не поставлять, но разрешить покупателям боеприпасов норвежского производства передавать их Киеву.

Дания тут же объявила о планируемой поставке Украине 2700 единиц одноразовых РПГ М72 производства норвежской компании Nammo с завода Raufoss.

Швеция - о передаче одноразовых РПГ национального производства, включая 5000 NLAW и 5000 АТ-4 LAW. При этом сразу подчеркнули, что такое решение является первым после советско-финской Зимней войны в 1939 году случаем, когда Швеция передает вооружение стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта.

Финляндия объявила о передаче Украине 1,5 тыс. так и не названных "противотанковых средств". Как и коллеги bmpd, многие считают, что это тоже РПГ M72, но ведь вполне могут быть и RPG-7, которые в 2010-х годах всё еще оставались у финнов на хранении в мобзапасах.

И, наконец, утром 28 февраля после длительных дебатов Норвегия все-таки приняла решение безвозмездно передать Украине 2000 своих одноразовых РПГ М72 из наличия армии своей страны, чтобы доставить оружие максимально быстро.

Бойцы 2-го легкого пехотного (арктического) батальона механизированной бригады север СВ Норвегии на учениях (лагерь Рена, 2015 год) © Anette Ask / Forsvaret

В общем, просуществовавший более 60 лет закон о запрете поставок летальных вооружений в зоны военных конфликтов приказал долго жить. А в четверг утром 3 марта поддоны с двумя тысячами РПГ M72 были загружены на борт C-130J Super Hercules "Frøya" (№5699) 335-й эскадрильи, почти в 10:00 местного времени (12:00 МСК) он вылетел из столичного аэропорта Гардермуен и через два с половиной часа в 12:15 (124:15 МСК) приземлился на польском аэродроме Жешув в 90 км от украинской границы. По данным от ВСУ, в тот же день в Польше оружие было передан украинским властям.

© Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

© Forsvaret / Adsbexchange

Интересно, что Дания также совершила два рейса своих C-130 Hercules в Жешув на день раньше, 2 марта в среду, доставив украинцам 2700 М72.

А уже 4 марта Бельгия предоставила Украине еще 200 единиц РПГ того же типа, и Канада приняла решение добаавить от себя еще 4500 M72.

И в тот же день в скандинавской прессе началось активное обсуждение этого скриншота с появившегося 3-го вечером видео:

‼️працюєГУР🦉

🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД

Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH

- Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022

Сразу посчитали совершенно невозможным, что этот M72 поставлен норвежцами, и маловероятно, что датчанами - слишком мало времени, чтобы перебросить их из Польши до ЛБС в Киеве. Местные эксперты как могли тщательно разглядывали размытое изображение, придя к выводу, что РПГ больше похож на M72 старого образца, а значит он не от Nammo, а скорее всего произведен MKEK в Турции по лицензии США.

И наконец, 7 марта к дискуссии подключилась тяжелая артиллерия в лице инженеров самого Nammo:

Etter at saken ble publisert har M72-produsenten Nammo kikket nærmere på videoen. Det er fortsatt noe usikkert hva slags pv-våpen som bæres, men basert på reimfeste, siktemidler, størrelse og plassering av lokket, antar de nå at dette kan være en russiskprodusert RPG-22 Netto. Uten at de tør si det med hundre prosent sikkerhet.

[Примерный перевод:]

Ну, а дальше обсуждать это стало бессмысленно, потому что появились изображения гораздо лучшего качества. Кроме верхнего фото еще вот такое, например, сделанное за пару дней до 8-го:

Украинские солдаты готовятся к российской атаке в Ирпене, к западу от Киева в воскресенье 6 марта. На снимке мы видим три M72 производства Nammo на заводе Raufoss. У бойца справа берет с эмблемой морской пехоты, хотя и олдскульного неуставного черного цвета © Marcus Yam

Но засветившиеся на этих снимках РПГ могут быть как из датской поставки, так и норвежской. И еще теперь осталось только определится с типом РПГ, подаренных Финляндией.

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Страны
Бельгия
Дания
Канада
Норвегия
Польша
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Турция
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Финляндия
Швеция
Продукция
C-130
M72 LAW
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