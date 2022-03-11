Расчеты ЗРС С-300В4 отразили авианалет условного противника на Курилах

Подразделения Восточного военного округа провели учения

ТАСС, 10 марта. Подразделения ЗРС С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах в ходе тренировки отразили авианалет условного противника, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"В ходе тренировки дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили информацию о нарушении воздушных границ России группой летательных аппаратов условного противника, после чего расчеты зенитных ракетных систем С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалет "противника". В ходе тренировки выполнен учебный обстрел нескольких десятков воздушных целей. По результатам тренировки расчеты ЗРС С-300В4 успешно "уничтожили" 100% целей при входе в зону поражения", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, расчеты провели тренировку по оперативному обмену данными внутри единой системы противовоздушной обороны округа.

Зенитная ракетная система C-300В4 является одним из наиболее мощных комплексов противовоздушной обороны России, впервые поступила в зенитное ракетное соединение ВВО на Дальнем Востоке в 2020 году, уточнила пресс-служба. В настоящее время подразделения ЗРС С-300В4 несут боевое дежурство на Курильских островах. Кроме того, С-300В4 является единственной в мире системой ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами.