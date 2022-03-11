На Камчатке военнослужащие дивизиона БРК "Бастион" провели учения с боевой стрельбой

В них приняли участие более 100 человек и 20 единиц военной и специальной техники

ТАСС, 10 марта. Военнослужащие дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" из состава берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой на Камчатке, сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"По тревоге военнослужащие в составе колонны боевых и специальных машин совершили марш в назначенный район. Марш в составе стартовой батареи и батареи управления проходил по участкам горной местности и прибрежной полосы Авачинского залива. В ходе движения колонны личный состав отработал алгоритм действий при отражении нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. В ходе проведения тактико-специального учения были применены все виды всестороннего обеспечения от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Противовоздушное прикрытие колонны на марше обеспечивала тактическая группа в составе зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", которая вела огонь по средствам воздушного нападения "противника" в движении. В ходе проведения учебно-боевых стрельб в позиционном районе условно были уничтожены вертолеты и десант противника с помощью боевых машин "Шилка" и "Панцирь-С1", а также огневых средств поражения бронетранспортеров БТР-82А. В учениях были задействованы более 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.