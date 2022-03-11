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Вестник Мордовии

Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Гордость военной промышленности Украины - основной боевой танк БМ "Оплот" уже никогда не поступит в серийное производство. На минувшей неделе стало известно, что российские ВКС нанесли удар по цехам харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ЗиМ). Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Авторы проекта напоминают, что в Советские годы здесь выпускались Т-64 различных модификаций, тягачи, а позже дизельные Т-80УД.

После развала СССР удалось подписать контракт на поставку в Пакистан танков. Однако потом началась черная полоса, например отказ Ирака от разработанных на ЗиМе бронетранспортеров БТР-4, в корпусах которых были обнаружены трещины.

Удалось подписать договор с Таиландом на поставку небольшой партии танков БМ "Оплот-Т", однако работы проводились долго, со срывом всех сроков, после чего тайская королевская армия договорилась о начале сотрудничества в области бронетехники с Китаем.

Для Пакистана была создана модификация "Оплот-П", но и здесь контракт перехватила корпорация Norinco.

К тому же, оказалось, что, лишившись в 2014 году поставок комплектующих из России, ЗиМ не может самостоятельно выпускать современные танки. В результате, в минувшем году было объявлено о начале работ по программе "Бастион", предусматривавшей полное импортозамещение. Чиновники торжественно обещали, что в 2023 году первый серийный БМ "Оплот-У" (украинский) поступит на вооружение ВСУ. Теперь понятно, что этим планы реализоваться не суждено.

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Страны
Ирак
Китай
Пакистан
Россия
Таиланд
Украина
Продукция
Бастион
БТР-4
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Компании
Norinco
Завод им. Малышева
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