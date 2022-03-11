«Белые каски» Зеленского готовы к химатакам

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

В населённый пункт Золочев в Харьковской области украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака.

В Минобороны добавили, что, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

«Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — заявил Конашенков.

В Минобороны предупредили СМИ о провокациях Службы безопасности Украины в стиле «Белых касок» в Сирии.