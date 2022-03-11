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Военно-промышленный курьер

«Белые каски» Зеленского готовы к химатакам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

В населённый пункт Золочев в Харьковской области украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака.

В Минобороны добавили, что, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

«Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — заявил Конашенков.

В Минобороны предупредили СМИ о провокациях Службы безопасности Украины в стиле «Белых касок» в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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