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Российская газета

Для эвакуации иностранных граждан из Украины в Крым понадобился бронепоезд

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Для эвакуации иностранных граждан из Херсонской области Украины на российский полуостров Крым понадобился настоящий бронепоезд.
Для эвакуации иностранных граждан из Херсонской области Украины на российский полуостров Крым понадобился настоящий бронепоезд.
Источник изображения: РИА Новости

14-й день специальной военной операции можно с уверенностью назвать днем тишины. Боевые действия по инициативе российских военных были прекращены вокруг крупных украинских городов, которые изнутри блокированы националистами, а снаружи окружены войсками России и народных республик Донбасса.

Поэтому главной заботой этого дня стала эвакуация мирного населения в безопасные районы. Для этого российские военнослужащие организовали несколько гуманитарных коридоров. Кстати, украинская сторона упорно противилась тому, чтобы украинцев вывозили на территорию России. К слову, почти 200 тысяч жителей Донбасса уже эвакуированы в нашу страну. Но их, видимо, киевский режим уже за украинцев не считает. Так вот, теперь российская сторона организовала гуманитарные коридоры и с возможностью перемещения не на нашу территорию.

"Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, обусловленную бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан - с 10.00 (мск) 9 марта Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры", - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Первый гуманитарный коридор организован из Киева и прилегающих населенных пунктов. В Россию мирные граждане смогут попасть через территорию белорусского города Гомель. В последующем их доставят авиатранспортом в Россию.

Второй гуманитарный коридор организован из украинского Чернигова - опять же через белорусский Гомель с последующей доставкой самолетами в Россию.

Следующий гуманитарный коридор пролег из города Сумы по двум маршрутам: в Полтаву и Белгород. Далее - авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Боевые действия по инициативе российских военных были прекращены вокруг крупных украинских городов, которые изнутри блокированы националистами

Из Харькова можно выйти в Белгород, а оттуда - авиационным, железнодорожным или автотранспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске (по согласованию с украинской стороной).

Из Мариуполя коридоры назначены по двум маршрутам - на территорию РФ в Ростов-на-Дону через Новоазовск, а также в Таганрог и в Запорожье.

В НЦУО подчеркнули, что указанное заявление обо всех назначенных гуманитарных коридорах немедленно было доведено до украинской стороны (вице-премьеру Украины Ирине Верещук). Предлагается до 03.00 (мск) 9 марта "согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров". А также до указанного времени представить письменное согласование данных подходов, в том числе гарантий по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах.

Кроме того, украинской стороне предложено до 03.00 (мск) 9 марта опубликовать данное заявление на украинском и русском языках в СМИ Украины.

Тем временем на других территориях продолжилось наступление войск Донецкой и Луганской народных республик. Так, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Продвижение составило 2 километра.

Подразделения Народной милиции ДНР в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Глубина продвижения подразделений ДНР в Мариуполе за сутки составила более одного километра.

Подразделения Российских вооруженных сил 9 марта взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.

Пока же гумкоридоры по вине украинской стороны так и не заработали на полную мощь, российские моряки придумали весьма оригинальный способ, как вывезти застрявших на Украине иностранцев. Около 250 иностранцев были эвакуированы с территории Украины на российский полуостров Крым. Для их перемещения был использован бронепоезд, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

"Расчет бронепоезда Южного военного округа обеспечил по железной дороге эвакуацию граждан нескольких государств. Из Херсонской области на территорию РФ в город Армянск военнослужащие доставили 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей", - говорится в сообщении флотской пресс-службы.

Отмечается, что безопасность иностранцев в пути обеспечил расчет бронепоезда.

"Эвакуация обеспечивалась по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона", - пояснили в пресс-службе ЧФ.

Посадка на бронепоезд, состоящий из 5 пассажирских вагонов, была осуществлена близ населенного пункта Антоновка в Херсонской области.

В настоящее время решается вопрос по скорейшей доставке всех прибывших в их государства.

Уточняется, что удалось эвакуировать с территории Украины 166 граждан Турции, 41 гражданина Украины, а также граждан таких стран, как Египет, Азербайджан, Пакистан, Швеция, Италия, Бразилия, Марокко и Индия.

Вчера, кроме того, стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьям погибших после 24 февраля военных ДНР выплатят по 5 миллионов рублей, а получившим ранения - по 3 миллиона рублей. "В случае гибели лица из числа военнослужащих, сотрудников МВД, а также лиц, проходящих службу в МЧС ДНР, непосредственно осуществляющих разминирование территорий и объектов от боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, которое погибло в период с 24 февраля 2022 года до прекращения действия указа главы ДНР от 19 февраля 2022 года N 29 "О проведении общей мобилизации" членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 000 000 рублей", - говорится в указе, опубликованном штабом территориальной обороны ДНР.

Ранее о крупных денежных выплатах семьям погибших на Украине российских военнослужащих сообщил президент РФ Владимир Путин. Компенсации получат и все раненые.


Иван Петров

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