Для эвакуации иностранных граждан из Украины в Крым понадобился бронепоезд

Для эвакуации иностранных граждан из Херсонской области Украины на российский полуостров Крым понадобился настоящий бронепоезд.

14-й день специальной военной операции можно с уверенностью назвать днем тишины. Боевые действия по инициативе российских военных были прекращены вокруг крупных украинских городов, которые изнутри блокированы националистами, а снаружи окружены войсками России и народных республик Донбасса.

Поэтому главной заботой этого дня стала эвакуация мирного населения в безопасные районы. Для этого российские военнослужащие организовали несколько гуманитарных коридоров. Кстати, украинская сторона упорно противилась тому, чтобы украинцев вывозили на территорию России. К слову, почти 200 тысяч жителей Донбасса уже эвакуированы в нашу страну. Но их, видимо, киевский режим уже за украинцев не считает. Так вот, теперь российская сторона организовала гуманитарные коридоры и с возможностью перемещения не на нашу территорию.

"Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, обусловленную бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан - с 10.00 (мск) 9 марта Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры", - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Первый гуманитарный коридор организован из Киева и прилегающих населенных пунктов. В Россию мирные граждане смогут попасть через территорию белорусского города Гомель. В последующем их доставят авиатранспортом в Россию.

Второй гуманитарный коридор организован из украинского Чернигова - опять же через белорусский Гомель с последующей доставкой самолетами в Россию.

Следующий гуманитарный коридор пролег из города Сумы по двум маршрутам: в Полтаву и Белгород. Далее - авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Боевые действия по инициативе российских военных были прекращены вокруг крупных украинских городов, которые изнутри блокированы националистами

Из Харькова можно выйти в Белгород, а оттуда - авиационным, железнодорожным или автотранспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске (по согласованию с украинской стороной).

Из Мариуполя коридоры назначены по двум маршрутам - на территорию РФ в Ростов-на-Дону через Новоазовск, а также в Таганрог и в Запорожье.

В НЦУО подчеркнули, что указанное заявление обо всех назначенных гуманитарных коридорах немедленно было доведено до украинской стороны (вице-премьеру Украины Ирине Верещук). Предлагается до 03.00 (мск) 9 марта "согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров". А также до указанного времени представить письменное согласование данных подходов, в том числе гарантий по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах.

Кроме того, украинской стороне предложено до 03.00 (мск) 9 марта опубликовать данное заявление на украинском и русском языках в СМИ Украины.

Тем временем на других территориях продолжилось наступление войск Донецкой и Луганской народных республик. Так, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Продвижение составило 2 километра.

Подразделения Народной милиции ДНР в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Глубина продвижения подразделений ДНР в Мариуполе за сутки составила более одного километра.

Подразделения Российских вооруженных сил 9 марта взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное.

Пока же гумкоридоры по вине украинской стороны так и не заработали на полную мощь, российские моряки придумали весьма оригинальный способ, как вывезти застрявших на Украине иностранцев. Около 250 иностранцев были эвакуированы с территории Украины на российский полуостров Крым. Для их перемещения был использован бронепоезд, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

"Расчет бронепоезда Южного военного округа обеспечил по железной дороге эвакуацию граждан нескольких государств. Из Херсонской области на территорию РФ в город Армянск военнослужащие доставили 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей", - говорится в сообщении флотской пресс-службы.

Отмечается, что безопасность иностранцев в пути обеспечил расчет бронепоезда.

"Эвакуация обеспечивалась по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона", - пояснили в пресс-службе ЧФ.

Посадка на бронепоезд, состоящий из 5 пассажирских вагонов, была осуществлена близ населенного пункта Антоновка в Херсонской области.

В настоящее время решается вопрос по скорейшей доставке всех прибывших в их государства.

Уточняется, что удалось эвакуировать с территории Украины 166 граждан Турции, 41 гражданина Украины, а также граждан таких стран, как Египет, Азербайджан, Пакистан, Швеция, Италия, Бразилия, Марокко и Индия.

Вчера, кроме того, стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьям погибших после 24 февраля военных ДНР выплатят по 5 миллионов рублей, а получившим ранения - по 3 миллиона рублей. "В случае гибели лица из числа военнослужащих, сотрудников МВД, а также лиц, проходящих службу в МЧС ДНР, непосредственно осуществляющих разминирование территорий и объектов от боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, которое погибло в период с 24 февраля 2022 года до прекращения действия указа главы ДНР от 19 февраля 2022 года N 29 "О проведении общей мобилизации" членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 000 000 рублей", - говорится в указе, опубликованном штабом территориальной обороны ДНР.

Ранее о крупных денежных выплатах семьям погибших на Украине российских военнослужащих сообщил президент РФ Владимир Путин. Компенсации получат и все раненые.

Иван Петров