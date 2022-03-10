Войти
ТАСС

Минобороны: националисты устроили провокацию на энергосетях ЧАЭС

539
0
0
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС.
Источник изображения: © Петр Сивков/ТАСС

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Украинские националисты совершили провокацию, нанеся удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы, заявил на брифинге в среду статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

"Я с великим сожалением должен отметить, что украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания", - сказал Панков.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", - добавил Панков.

В свою очередь заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что "очень важно отметить, что уже на данный момент белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.03.2022
Окружённые силы: крупная украинская группировка под угрозой уничтожения
03.03.2022
Минобороны РФ: потери националистов и военнослужащих силовых структур Украины составляют более 2,8 тыс. убитыми
18.01.2021
«Война моторов» федерального значения
10.01.2018
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
26.05.2014
Шойгу потребовал от военно-научных институтов конкретику в вопросе импортозамещения
29.07.2013
В Севастополе прошла встреча МО России и Украины
19.08.2008
Украинские РЛС теперь послужат небу над Европой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым