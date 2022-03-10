Минобороны: националисты устроили провокацию на энергосетях ЧАЭС

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Украинские националисты совершили провокацию, нанеся удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы, заявил на брифинге в среду статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

"Я с великим сожалением должен отметить, что украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания", - сказал Панков.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", - добавил Панков.

В свою очередь заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что "очень важно отметить, что уже на данный момент белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы".