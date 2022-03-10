Немецкие фрегаты покинули район Калининграда: Россия провела электронные стрельбы: EADaily

Минобороны России провело тренировочные электронные пуски ракет для отработки обороны побережья Калининградской области. Немецкие фрегаты, которые приступили к патрулированию района после начала российской спецоперации на Украине, покинули эту часть Балтийского моря. 7 марта Наццентр управления обороной России сообщал также, что в Балтийское море зашли эсминцы США.
По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, фрегаты ВМС Германии Sachsen (F219) и Sachsen-Anhalt (F224) покинули район Балтийского моря у Калининграда.
Так, Sachsen-Anhalt (F224) находился 5—7 марта в литовской Клайпеде, а 8 марта взял курс к берегам Германии. В первой половине дня сегодня, 9 марта, корабль находился уже в западной части Балтики в 250 милях от побережья Калининграда — между Данией и Германией.
|Перемещение немецких кораблей.
|Источник: vesselfinder.com
|Перемещение немецких кораблей.
|Источник: vesselfinder.com
В то же время Sachsen (F219), который с 3 марта патрулировал район Калининградского залива и заходил в польскую Гдыню, приблизился сегодня к датскому побережью у острова Борнхольм.
|Перемещение немецких кораблей.
|Источник: vesselfinder.com
Перемещение немецких кораблей произошло сразу после того, как Минобороны России объявило о том, что расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота выполнили электронные пуски ракет, отрабатывая оборону побережья Калининградской области.
Ранее, 7 марта, Национальный центр управления обороной РФ заявил еще и о том, что в Балтийское море зашли эсминцы США.