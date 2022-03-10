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Евразия Daily

Немецкие фрегаты покинули район Калининграда: Россия провела электронные стрельбы: EADaily

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Фрегат F219
Фрегат F219 Sachsen (2003).
Источник изображения: warships.ru

Минобороны России провело тренировочные электронные пуски ракет для отработки обороны побережья Калининградской области. Немецкие фрегаты, которые приступили к патрулированию района после начала российской спецоперации на Украине, покинули эту часть Балтийского моря. 7 марта Наццентр управления обороной России сообщал также, что в Балтийское море зашли эсминцы США.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, фрегаты ВМС Германии Sachsen (F219) и Sachsen-Anhalt (F224) покинули район Балтийского моря у Калининграда.

Так, Sachsen-Anhalt (F224) находился 5—7 марта в литовской Клайпеде, а 8 марта взял курс к берегам Германии. В первой половине дня сегодня, 9 марта, корабль находился уже в западной части Балтики в 250 милях от побережья Калининграда — между Данией и Германией.


Перемещение немецких кораблей.
Источник: vesselfinder.com
Перемещение немецких кораблей.
Источник: vesselfinder.com

В то же время Sachsen (F219), который с 3 марта патрулировал район Калининградского залива и заходил в польскую Гдыню, приблизился сегодня к датскому побережью у острова Борнхольм.


Перемещение немецких кораблей.
Источник: vesselfinder.com

Перемещение немецких кораблей произошло сразу после того, как Минобороны России объявило о том, что расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота выполнили электронные пуски ракет, отрабатывая оборону побережья Калининградской области.

«Расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Балтики», — сообщила пресс-служба Балтийского флота 8 марта. Там уточнили, что в качестве кораблей условного противника выступили корабли флота, в настоящее время выполняющие задачи в море: «Расчеты совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки, а также выполнили алгоритмы получения целеуказания и нанесение удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных (условных) пусков ракет».

Ранее, 7 марта, Национальный центр управления обороной РФ заявил еще и о том, что в Балтийское море зашли эсминцы США.

«Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием „Дональд Кук“ и „Форрест Шерман“, зашедших в акваторию Балтийского моря», — сообщали в наццентре.
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