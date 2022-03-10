В 2022-ом в России откроют еще два центра Национального киберполигона

В 2022-ом Минцифры обещает открыть еще два центра Национального киберполигона, которые расположатся в Санкт-Петербурге и Оренбургской области на базе политехнического и государственного университетов соответственно.

На сегодня в стране работают уже три центра Национального киберполигона, последний из которых распахнул свои двери на прошлой неделе в Самаре на базе Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). В его создании участвовали специалисты вуза и дочерняя компания «Ростелекома», а на официальной церемонии присутствовали представители Госдумы, Минцифры и региональных властей.

Национальный киберполигон со всей необходимой для отражения кибератак инфраструктурой разворачивается по всей России, согласно федеральному проекту «Информационная безопасность», относящемуся к национальной программе «Цифровая экономика». Цель киберполигона – обучение специалистов, которые смогут обеспечить кибербезопасность нашей страны, ликвидировав хакерские атаки и реализовав инновационные ИТ-проекты.

О том, каких уже успехов достигло российское правительство в сфере информационной безопасности, наш медиаресурс рассказывал в начале февраля по итогам выступления замглавы Минцифры Александра Шойтова.

Татьяна Даченкова